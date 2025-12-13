女網友控訴「報案遭警偷拍AI合成裸女」：不只我1人！疑釣出同案被害人

社會中心／林昱孜報導

女網友發文控訴2年前報案遭警偷拍，收到地檢署傳票才知道。（示意圖／PIXABAY）

南部一名女網友日前被檢方以證人身份傳喚，才知道自己於2年前報案時，遭到做筆錄的員警偷拍，事後還將其影像以AI合成為裸女，而且受害者還不只她一個，讓她直呼：「活到現在遇到人生最扯！！！」。文章PO上社群引起廣大女性網友熱議，甚至釣出疑似同案受害者留言，不過相關單位目前尚未回應。

女網友在《Threads》PO文指出，自己突然被檢方傳喚，因個人資料保護需要開庭，她納悶沒犯法為何會收到傳票，才知道原來是2年前報案，在製作筆錄時遭到當時員警偷拍，事後還以該畫面以AI合成性影像，「蝦爆了！！！受害者還不只我一位，實在太誇張」。

此文一出立即引起網友熱議，甚至有一名疑似同案受害女性稱自己在派出所洗手間被偷拍，以及要求備案筆錄拍正面照遭到不當使用，希望若原PO有附帶民事訴訟，未來可以相互聯繫溝通，聘用同一位律師，提出相應精神損失。

其餘網友則紛紛表示，「乾，為什麼這種噁爛男可以當警察啊」、「超噁爛警察利用職務做這種事，應該要重罰吧」、「超噁==警察居然做這種事」、「警察？！真的是拿工作開玩笑！」。不過針對該片文章控訴，相關單位尚未回應。



保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

