女網友翻出民國86年徵才薪資！1言論中南部人怒了

一名女網友近日在Dcard分享民國86年的報紙徵才廣告，內容顯示當時好樂迪KTV晚班月薪達31000元、早班27700元，還享有三節獎金、年假與小費。

她直指物價28年來大幅上漲，但薪水卻幾乎原地踏步，引發大批網友共鳴，不少中南部低薪族更感到被「酸」到，要求原PO道歉。

原PO貼出的民國86年《中國時報》徵才頁面中，好樂迪徵求28歲以下、大專畢業者，早班月薪27700元、晚班31000元；同時附有三節獎金、生日假、年假與小費。

她對比當年物價指出，脆麵一包6元、麵線糊10元、雞排35元，中南部偏鄉透天只要100多萬元；但28年後，脆麵變10元、麵線糊25元、雞排70元，中南部電梯別墅已動輒破千萬元。她因而好奇：「現在那些32K到35K的工作，到底都是誰在做？」

貼文引發大量討論，不少中南部網友直言被刺痛，紛紛留言：「中南部月薪就是這麼低，請你道歉」、「工作一天很累，滑手機看到這種話很不舒服」、「我媽30年前剛畢業做會計月薪30000，我第一份工作才28000，房租都快付不起」。

也有網友指出，低薪問題並非少數現象，「全台灣大概一半的人都只領這個數字，不要以為低薪的人很少」、「南北薪資差距太大，看到有人以為32K是誰在做真的很無奈」。

