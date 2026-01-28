女網紅不倫CEO！辦公室不雅片瘋傳 公司火速切割

新加坡一間房產媒體爆出桃色醜聞。（示意圖／Pexels）





新加坡知名房產媒體PLB驚傳桃色醜聞！共同創辦人兼執行長林煒傑（Melvin Lim），遭爆與公司戰略副總裁兼知名網紅Grayce Tan，在公司內有踰矩行為，不雅片更在網路上流傳。

不雅片瘋傳

綜合星媒報導，美國網路論壇Reddit流傳一段辦公室不雅片，隨著拍攝者走向走廊盡頭的辦公室，女子的氣音不斷從辦公室的黑色帷幕內傳來。畫面傳到星馬地區後，有網友依據片中一名拿著溼紙巾的男子，與另名女子先後走出辦公室的畫面，認出兩人就是林煒傑與的Grayce Ta。

不雅片在全網爆發後，Reddit又出現疑似PLB內部訊息，林煒傑在Telegram群組坦承「我犯下個人錯誤，逾越了不該逾越的界限」、「我已和家人處理此事，並會在接下來的幾個月裡，把重心放在修復和保護我的家」。並預告自己將與Grayce Ta請辭公司職務。

公司火速切割

由於林煒傑與Grayce Ta各自都有家庭，林煒傑更與妻子育有4名子女，而Grayce Ta則是擁有19萬粉絲的網紅，醜聞的衝擊力道相當猛烈，PLB迅速刪除官網上兩人的簡介與資料；Grayce Ta的IG也轉為不公開的私密帳號。

