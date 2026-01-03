女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

〔記者林嘉東／台北報導〕台北市1名網紅女健身教練小敏(化名)被控與已婚魏姓男子，交往期間頻繁出遊，發生多次性行為，甚至趁魏妻出國時到魏家「嘿咻」後，傳「無套、內射他全部都來了」等訊息挑釁魏妻，致魏妻精神受創，接受精神治療。台北地方法院審理後認為，小敏嚴重侵害魏妻配偶權，判須賠心理諮商費、精神慰撫金共56萬餘元。

魏妻控訴，她與先生結婚17年，先生自前年5月間至去年3月間，與網紅女健身教練小敏發生多次性行為，並在去年4月間趁她出國時，到她家與先生發生性行為；2人完事後，小敏竟傳訊息通知她「無套、內射他全部都來了，也不是第一次了」，造成她極大精神痛苦，因此罹患「混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」，向小敏求償包括心理諮商費與精神慰撫金共66萬餘元。

法院審理時，小敏認了與魏交往期間共發生4次性行為，且有傳訊息給魏妻，願意賠償魏妻，盼和解金能協調。法官認為，小敏明知魏妻有配偶仍介入婚姻，致魏妻罹患精神疾病，認小敏侵害魏妻配偶權益情節重大，判小敏須賠償魏妻心理諮商費與精神慰撫金共56萬餘元。

