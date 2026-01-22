女網紅拍片控遭性騷公審吸200萬觀看 大叔不堪網暴過世她遭警方逮捕

印度一名正妹網紅控訴遭到性騷，導致男子因不堪受辱而輕生。示意圖／鄒保祥攝

網路公審竟成了壓垮生命的最後一根稻草，印度一名35歲女網紅在公車上拍攝影片，公開指控一名42歲男子對其性騷擾，影片迅速在社群平台爆紅瘋傳，吸引超過200萬次點閱。然而，被指控的男子因無法承受巨大的社會輿論壓力與羞辱，被發現在家中身亡。當地警方目前已正式逮捕該名網紅，調查其是否涉及教唆自殺。

200萬觀看！正妹網紅拍片怒控：他故意摸我、毫無悔意

據《NDTV》、《DeccanChronicle》報導，印度西南部喀拉拉邦（Kerala）35歲女網紅穆斯塔法（Shimjitha Musthafa）16日在搭乘公車時，錄下與42歲男子迪帕克（Deepak U C）同車的畫面。她在影片中憤怒指控，「他在未經我同意的情況下故意觸碰我，這不是意外或誤會，而是清楚地侵犯了我的身體界線！」

廣告 廣告

穆斯塔法更聲稱，她是在發現前方女性也感到不適後才開始錄影，對方即使知道正在被拍，仍繼續騷擾動作，「這顯示了他的冷漠，並認為自己不需要承擔任何後果。」這段公審影片隨後在網路瘋傳，迪帕克的身分迅速遭到起底，承受排山倒海的漫罵。

生日當天含冤輕生...老父母痛哭：兒子一輩子沒被指責過

在影片發布後的2天，迪帕克的父母在科澤科德（Kozhikode）的家中，發現獨生子的遺體，這也讓老父母悲痛欲絕地表示，兒子是清白的，卻因這段影片感到極度羞辱。

令人心碎的是，影片爆紅當天正好是迪帕克的42歲生日，但他卻因巨大的精神壓力，連續2天滴米未進，最終選擇走上絕路。迪帕克的母親哭訴，「我的孩子無法承受這種指責，他這輩子從未做過任何錯事。」

網紅刪文也沒用！警方依「教唆自殺」發布搜捕

悲劇發生後，穆斯塔法迅速刪除該則爭議影片，並上傳另一段影片為自己辯護，但隨後也將該影片轉為私人模式。

警方以「教唆自殺罪（Abetment of suicide）」立案，並為了防止穆斯塔法潛逃出國，發布全邦搜捕令與邊境通報。為了躲避刑責，穆斯塔法一度逃離在喬羅德（Chorode）的住處，竄逃至瓦達卡拉（Vadakara）的親戚家，最後在21日正式遭警方逮捕。

網紅躲親戚家落網 民眾包圍警局怒吼：這是謀殺

穆斯塔法被捕時，大批憤怒民眾包圍警察局，強烈要求司法單位對其嚴懲，甚至有聲音主張應將案件提升為「謀殺罪」。法官裁定將慕斯塔法還押14天，並移送往曼傑里（Manjeri）監獄。

關鍵證物送驗！影片恐遭「動手腳」？警方追查原始檔

由於迪帕克家屬強調其清白，警方懷疑那段點閱率超過200萬次的公審影片可能經過刻意剪輯或修改，藉此營造迪帕克是「癡漢」的假象。警方目前調查的重點在於穆斯塔法的手機，鑑識單位也全力尋找原始母片，以確認是否有人為加工、斷章取義的情形。

上升國家層級！人權委員會介入 全印度男人協會喊「查到底」

現年35 歲的穆斯塔法不僅是社群內容創作者，過去更曾擔任過地方政界人士（Areekode 行政區成員）。她利用影響力發起的「公審行動」，不僅導致在紡織公司工作的迪帕克社會性死亡，更奪走了一條人命。目前喀拉拉邦人權委員會已介入，要求警方在1週內提交詳細調查報告；「全印度男人協會」已向高等法院提起請願，要求由中央調查局（CBI）或刑事調查部門（Crime Branch）接手，務必查出真相，為死者討回公道。目前當局正進一步釐清公車上的實際情況，以確認是否存在誤導或誣告情事。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

逆子37刀狠殺雙親！廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」操弄情緒 網灌爆：乾脆唯一緩刑

綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

尾牙續攤KTV唱一半倒地！男救回恐變植物人 妻慟：他都說休息一下就好

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」