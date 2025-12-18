女網紅控孫生「超不尊重私訊」 曝對方伎倆：像在叫狗

娛樂中心／綜合報導



前網紅團體「反骨男孩」成員孫生，日前因捲入性騷擾事件且被判刑，讓他遭到解約離團。後續他雖然有意持續經營新媒體，但效果似乎未見起色。近期即將參加《拳願》賽事的他，又再度被爆出爭議。一名火辣女網紅多莉，在 Threads 上控訴孫生，用不尊重的語氣要她陪他出席《拳願》賽事，讓女方火大發文。









多莉今（18）日凌晨發文控訴，指出自己三年前第一次實際見到孫生，「那時候我才剛經營第二年，身材也沒有特別控管，比較偏胖，並不是他喜歡的類型，不過當時他對我的態度都還算不錯。」多莉稱，幾年後自己瘦身有成，有次和其他網紅到孫生投資的玩具店後，孫生便開始不斷私約，她指出：「有時約的地點或情境不太適合我。現在回頭看，其實真的慶幸自己沒有答應，因為身邊不少朋友都跟我說，跟他單獨見面時，常常會有被觸碰的不舒服經驗。」

多莉說明與孫生認識過程。（圖／翻攝多莉Threads）

在孫生被爆出性騷擾事件後，多莉稱自己被對方解除追蹤，直到近期拳願賽事接近時，多莉秀出孫生私訊內容，對方稱：「多莉來，我 12/27 比賽妳跟我一起出場，台大體育館，有看到嗎？」多莉痛批：「超像在叫狗，名字還打錯，我也沒必要接受你的理所當然、命令式口吻，像『妳跟我一起出場』，在沒有任何尊重與詢問的前提下，這種沒禮貌的言論。」不少網友也批判孫生「因為覺得約不到、沒利用價值才退追」、「但他已經成年了，要成為什麼樣的人明明他就可以決定」、「好扯，是在叫小姐嗎？超沒禮貌、沒水準」。









多莉貼出孫生私訓內容，稱對方完全不尊重人。（圖／翻攝多莉Threads）





















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

