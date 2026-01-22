女網紅搭公車控遭性騷擾 害男被網暴走上絕路！她下場慘了

印度一名女網紅拍片稱搭公車遭陌生男子性騷擾，導致男子被網暴到輕生，死者父母崩潰表示，他們兒子生前否認有過性騷擾，決定提告女網紅替兒子討公道。（圖／翻攝自X）

印度喀拉拉邦近日發生一起引發社會高度關注的事件，有一名在公車上遭指控性騷擾的男子於相關影片在網路瘋傳後輕生身亡，而死者父母崩潰提告害死兒子的女網紅，目前她已被警方逮捕。當地警方已依「教唆自殺」罪嫌立案調查，並持續釐清事件始末。

綜合外媒報導，35歲女子穆斯塔法（ShimjithaMusthafa）16日搭乘公車遇到一名42歲男子迪帕克（Deepak U.），途中穆斯塔法拍攝影片，指稱迪帕克在車上未經同意觸碰她，已構成性騷擾，並將影片上傳至個人社群平台。穆斯塔法指控迪帕克性騷擾的影片迅速在印度網路上瘋傳，累計觀看次數突破200萬次，引發熱議與譴責聲浪。

穆斯塔法在影片中聲稱，該名男子的行為並非誤會或意外，而是明確侵犯其性界線；她還提到，在察覺前方女性感到不適後便開始錄影，對方明知遭拍攝仍持續行為，甚至多次觸摸她，顯示其主觀故意與缺乏同理心。

然而影片曝光2天後，迪帕克於科澤科德（Kozhikode）住家被父母發現在房內輕生。對此，家屬崩潰表示，迪帕克生前否認穆斯塔法的指控，更因輿論壓力與羞辱感導致情緒低落，事發前2天幾乎未進食，甚至在生日當天也未用餐。其母親痛心指出，兒子一向沒有不良紀錄，無法承受突如其來的指控與公眾壓力。

事件發生後，穆斯塔法先刪除原始影片，隨後上傳另一段為自己辯護的影片，之後也設為不公開。迪帕克的父母決定對穆斯塔法提告，當地警方於19日正式對她以教唆自殺罪名立案，隨即發出通緝令，在21日上午已將她拘提。相關單位正在調查穆斯塔法指控迪帕克性騷擾的真實性，當地人權委員會也介入，要求警方須在一周內提交調查結果。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

