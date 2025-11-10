女網紅模仿殺人魔勞榮枝 抖音出手封殺
[NOWnews今日新聞] 中國社群平台再掀爭議。一名女網紅竟模仿殘忍殺人犯勞榮枝開直播，以戲謔語氣重演她在法庭上的辯解畫面，引來大批網友痛罵「毫無底線」。事件延燒後，抖音官方7日深夜出手，宣布該帳號「無限期封禁」，理由是「不當模仿犯罪人物、宣揚暴力犯罪」。
據報導，該名女主播以「勞枝數到三」為帳號名稱，直播中模仿勞榮枝在庭上的語氣與神情，甚至刻意重現她的發言內容，吸引不少圍觀網友，但也引起眾怒。有網友留言：「真要模仿就去監獄模仿」、「為了流量連人命都拿來消費」。
抖音官方表示，經查實後確認該帳號不當蹭熱、以犯罪題材炒作博眼球，違反社群公約，決定予以無限期封禁。
《央廣網》隨後也發表評論指出，勞榮枝的犯罪行為給多個家庭造成無法癒合的創傷，主播將如此血腥案件娛樂化，不僅是對受害者與家屬的二次傷害，也可能誤導青少年模糊對法律與道德的界線。
勞榮枝案曾轟動全中國。她與男友法子英在1996年至1999年間，於南昌、溫州、合肥等地犯下多起綁架與殺人案，共奪走7條人命。兩人手段極其殘忍，由勞榮枝以美色引誘目標，再由法子英綁架與殺害。法子英於1999年被捕槍決，勞榮枝潛逃20年後落網，最終於2023年12月被執行死刑，終年49歲。
許多網友痛批，這場「模仿秀」不僅踐踏受害者尊嚴，也暴露中國網紅圈的價值崩壞。有人諷刺：「現在流量不只是無恥，還開始犯罪化了。」
