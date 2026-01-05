女網紅流落柬埔寨街頭「腿疑骨折」要求家人匯款後失聯

26歲網紅流落柬埔寨街頭，目前音訊全無。(圖／微博)

大陸26歲正妹網紅吳某楨，因外貌甜美可人，擁有上萬粉絲追蹤，近來卻被發現蓬頭垢面，流落在柬埔寨街頭，腿部還疑似骨折受傷，網紅父親得知狀況報警後，才驚覺以為在浙江打工的女兒，去年4月就離境前往柬埔寨，而她在跟家人聯繫索取醫藥費後，就完全失去音訊。

根據陸媒《網易新聞》報導，吳某楨父親透露女兒國中畢業就離家外出工作，聲稱在浙江上班，仍不停向家人索討生活費，家屬匯款金援8萬人民幣(約新台幣36萬)後，覺得事有蹊俏，便停止資助，沒想到去年底，吳某楨向父親求援，表示腿部出了嚴重問題，需要一筆醫藥費，家人緊急匯出2200元人民幣（約新台幣1萬元），網紅再度音訊全無。

幾乎在同一時間，親戚在網路看到疑似吳某楨流落街頭的照片，只見她神情憔悴、蓬頭垢面坐在地上，手上握著斷層掃描的X光照，腿部疑似紅腫骨折，家屬得知狀況後，趕緊向警方報案，這才得知吳某楨早在去年4月就已經出國，目的地竟是詐騙集團聚集地之一的柬埔寨西港，不過目前暫時還找不到網紅的下落，僅知道最後一則發文，是在上個月，地點位在柬埔寨，處境令人擔憂。

由於案件涉及境外，警方表示已經超出職權範圍，建議家屬尋求駐外領事館與大使館協助，由於許多年輕女性常被誘騙出國工作，最終業績不佳或試圖逃跑遭虐待、遺棄街頭，因為案件層出不窮，讓家屬非常擔憂其處境，僅表示希望孩子平安回來就好。

