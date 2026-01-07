女網紅流落柬埔寨街頭 被挖出曾是盤總的女人

福建網紅Umi在柬埔寨西港被發現重傷流浪。（圖／翻攝自微博＠吳楠小姐姐、Umi抖音）





福建抖音網紅Umi（吳甄楨）近日被發現於柬埔寨西哈努克港街頭流浪，身上多處傷勢、精神恍惚，事件曝光後引發討論。她自述曾赴柬從事「服務行業」且工作內容不便透露，同時網路上流出截圖指她過去曾自稱「盤總的女人」，被外界猜測疑似是電詐園區高層，相關說法目前仍待釐清。

自曝曾與電詐高層交往

根據《中國新聞周刊》報導，吳甄楨在社群平台的留言區曾出現「盤總的女人」等說法，當事人回覆「曾經是」，引起外界對其人際關係與工作背景的揣測。網傳「盤總」疑似是殺豬盤電詐圈的高層，但相關指控多來自網友推測與截圖流傳，吳甄楨並未對此進一步具體說明。

報導並指出，吳甄楨表示自己於2025年3月在朋友介紹下前往柬埔寨工作，自稱在當地從事服務相關工作，期間結識男友後分手。對於為何會流落街頭，她說因身體狀況不佳、行動不便，房東擔心安全問題而將她趕出住處。她也提到曾被人「關了幾天」，但無法交代原因、地點與細節，記憶呈現模糊狀態。

吳甄楨目前在柬埔寨西港同濟醫院接受治療。院方說明，她入院時出現咳嗽氣喘、腹痛腹脹、小便困難、全身乏力等症狀，檢查後診斷包含肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等問題，並伴隨低蛋白血症與身心相關障礙。經治療後生命徵象趨穩，食慾與溝通意願也逐漸增加。院方另對其毛髮檢測，結果顯示冰毒與K粉呈陽性。

此外，先前亦有報導稱她曾以視訊向家人隱瞞行蹤，並在一段時間內向家人多次索取金錢。中國駐柬埔寨使館則表示，當事人反映係受「高薪工作」誘惑來柬，後續在協調下已聯繫家屬赴柬辦理返國事宜。至於她是否遭人誘騙、控制或捲入電詐園區相關情節，仍有待後續調查與權責單位釐清。

吸食毒品，有害身心健康。



