女網紅淪落柬埔寨街頭！高薪陷阱釀悲劇 家屬急赴海外救人

近日一起中國女網紅流落柬埔寨街頭事件引發社會關注。據網友爆料，2025年12月26日，一名福建籍女子被發現遭棄置於柬埔寨西港酒店附近，當時她面容憔悴、形象狼狽，手持CT片且膝蓋疑似受傷。

根據護照資訊顯示，該女子名為吳某楨，福建建甌市東峰鎮人，現年20歲。網友指出她是短視頻平台網紅「umi」，帳號擁有2.6萬粉絲。該帳號共發布12條影片，其中11條發布地點顯示為柬埔寨，最早可追溯至2025年4月14日，最後一則發布於12月6日。

吳某楨母親謝女士接受採訪時證實，網傳影片中的女子確為其女兒。謝女士表示，女兒中學畢業後便輟學外出工作，與家人僅透過微信聯繫，交流並不頻繁。12月26日早上9點是她們最後一次視訊通話，當時女兒狀態已顯不佳，隨後便失去聯繫。直到親屬在網路平台看見女兒流落街頭的照片，家人才得知此事並向當地警方報案。

中國駐柬埔寨大使館獲悉消息後，立即聯繫柬埔寨警方等多個部門展開搜尋。1月3日下午，駐西哈努克領事辦公室在當地一家醫院尋獲吳某楨。發現時她身體狀況極差，領事人員隨即協調將其轉送至另一家醫院接受治療。

據吳某楨向領事人員反映，她是受到「高薪工作」誘惑前往柬埔寨，隨後流落街頭。目前她的身體狀況已有所好轉，中國駐柬使館已聯繫其家屬前往柬埔寨辦理接返事宜。

中國駐柬使館藉此事件再次提醒，海外所謂「高薪招聘」資訊多涉及網路賭博、電信詐騙等灰黑產業。一旦身陷其中，極易遭受非法拘禁、暴力虐待，甚至面臨生命危險。呼籲民眾切勿輕信傳言，避免以自身安全為代價鋌而走險。如遇相關威脅，應立即向中柬兩國警方報警並聯繫駐外使館尋求協助。

