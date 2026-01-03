女網紅爆料風波續燒！改口與鹿晗「只是朋友」 轉戰X預告今晚公開「敏感內容」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

中國網美司曉迪昨（2）日深夜起接連點名睡過多名中國知名男星，被點名的男藝人包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，引發高度關注。各藝人工作室今（3）日紛紛發表聲明否認傳聞內容，而司曉迪今日中午突然改口表示，與鹿晗「只是朋友」，也轉移陣地預告將會爆料更多「敏感內容」。

司曉迪今日中午流出一段粉絲群中的對話音檔，坦言與鹿晗只是朋友。（圖／翻攝司曉迪、鹿晗微博）

司曉迪昨日接連點名多名中國知名男星，表示：「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」，涉及藝人陸續發聲明反駁傳聞。而司曉迪今日中午流出一段粉絲群中的對話音檔，她坦言與鹿晗只是朋友，稍早曝光的床照只是鹿晗在聚會中喝醉時，她趁機拍下的畫面。

隨後由於司曉迪的抖音帳號被封鎖，轉戰到社群平台X繼續發文，稱鹿晗是個很好的人，「空間裡我不會說鹿晗什麼，鹿晗很棒，你們沒有追錯」。

司曉迪稱鹿晗是個很好的人，不會爆料關於他的負面內容。（圖／翻攝@iamroosie_ X）

司曉迪指出，花錢在「台面下操作」壓制熱搜、刪除負面搜尋詞條對於男藝人來說是輕車熟路。司曉迪表示，目前她的抖音帳號被限制搜索，自己的小紅書與微博帳號不知道還能使用多久，因此換到國外平台發文。

司曉迪的抖音帳號被限制搜索，因此換到國外平台發文。（圖／翻攝@iamroosie_ X）

司曉迪在X上發文，預告在今日晚間10時30分開直播，暗示將公開敏感內容。（圖／翻攝@iamroosie_ X）

司曉迪在X上發文點名林更新、屈楚蕭、周奇、蔡徐坤等人，預告在今日晚間10時30分開直播，暗示將公開敏感內容，揚言「好好看看你家哥哥另一面吧」。她更談及吳亦凡事件，「還記得吳亦凡當初信誓旦旦說啥來著，後來呢？打臉了嗎，你們家哥哥收買國內平台行，收買不了馬斯克吧」。

