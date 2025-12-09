女網紅用極端減肥！半年只吃雞胸＋花椰菜 胰臟大面積壞死險喪命

根據陸媒報導，這名25歲女網紅為了維持纖瘦身材和網路流量，採取極端的減肥方式。她在半年時間裡，每天只吃水煮雞胸肉、花椰菜，偶爾加一塊馬鈴薯，幾乎完全戒斷碳水化合物和油脂攝取。起初體重確實快速下降，粉絲們更稱讚她為「自律女神」，即使臉色黯沉、體力不濟，她也未加以重視。

直到某天深夜，該名網紅因腹部劇烈疼痛被緊急送往西安市人民醫院。經過詳細檢查，醫師診斷她罹患急性重症胰臟炎，胰臟已出現大面積壞死，血清澱粉酶數值更飆升至正常值的十倍以上。

醫師解釋，胰臟分泌胰液需要適度的飲食刺激才能正常運作。長期採取極端低脂飲食或過度節食，會導致胰液淤積，干擾消化系統的正常節律。當胰蛋白酶原在胰臟內過早被活化，就會造成胰臟「自我消化」的現象，引發急性胰臟炎。這種疾病相當危險，重度急性胰臟炎的死亡率高達百分之三十。

根據衛福部資料，造成胰臟炎的因素包括長期酗酒、膽結石、高脂血症、高血鈣、感染、腹部創傷、藥物使用以及胰臟腫瘤等。症狀則包括背部疼痛、腹脹、發燒、嘔吐、體重減輕、腹瀉、高血糖、黃疸，嚴重時可能出現敗血症、腎功能不全及休克。

醫師強調，健康減重的核心在於創造熱量缺口並維持穩定代謝，而非「吃得越少越好」。建議每餐吃到不餓但還能再吃幾口的程度即可停止，這才是較為安全且能長期維持的方式。

