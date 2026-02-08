女網紅穿婚紗拋繡球 為月老祖廟新春活動抛出邀請

網紅克莉絲汀報名大福興宮月老祖廟大年初五的抛繡球活動。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】為迎接農曆新年到來，嘉義大福興宮月老祖廟推出「白沙屯媽祖粉紅超跑駐駕」、「新春好運到擲筊納好年」及「行古禮拋繡球聯誼」三大活動，8日舉行記者會，知名網紅克莉絲汀應邀擔任神祕嘉賓，低溫中穿著露臂婚紗出席抛繡球，為活動做足宣傳，她說，自己也有報名參加抛繡球聯誼活動，希望各位未婚男女共襄盛舉。

網紅克莉絲汀穿婚紗抛繡球，讓在場來賓提前感受活動喜慶氣氛。(圖／記者邱嘉琪攝)

2 月 21 日（大年初五）上午，大福興宮月老祖廟將於廣場舉辦「行古禮拋繡球」及浪漫聯誼活動，即日起開放報名至 2 月 19 日止，凡年滿 22 歲至 45 歲之未婚男女，具正當職業、無不良嗜好，皆可報名參加，不限全台或海外人士。

知名女網紅克莉絲汀也報名參加拋繡球活動，廟方總幹事蔡坤章得知後，邀請出席記者會擔任嘉賓，克莉絲汀在今早約14度的低溫下，穿著白色蕾絲婚紗登場，驚豔眾人，並現場抛出繡球，也為未婚男女抛出誠摯的活動邀請。

嘉義市民政處長楊張建南(右)、立委林倩綺嘉市服務處主任梁樹綸律師(左)與網紅克莉絲汀在記者會上抛接繡球，為活動做足宣傳。(圖／記者邱嘉琪攝)

克莉絲汀說，「想把姻緣交在月老的手上」，現在很多人都用網路交友，希望用另一種方式認識新朋友，活動不僅尊循古禮還有現代的元素，及抛完繡球後有聯誼餐會，可以輕鬆認識、輕鬆聊，而且完全免費，只要線上報名，邀請對跟自己交朋友有興趣的未婚男士們一起來報名參加。

總幹事蔡坤章說，現場參加摸彩活動有機會獲得粉紅超跑精緻抱枕。(圖／記者邱嘉琪攝)

該廟主委曾東本還對外宣布，白沙屯媽祖「粉紅超跑」將於 2 月 14 日（西洋情人節）起至 2 月 22 日（大年初六）駐駕大福興宮月老祖廟，連續 9 天開放信眾鑽轎腳，祈求平安順遂。現場並舉行摸彩活動，廟方準備 1,000 個粉紅超跑精緻抱枕，以及經神轎加持的「壓轎金」贈送給參與信眾。

嘉義市民政處長楊張建南、市議員張秀華等貴賓鑽轎腳祈福。(圖／記者邱嘉琪攝)

此外，自 2 月 13 日至 2 月 21 日（大年初五），每日上午 8 點至下午 5 點，在大殿正殿舉行「新春好運到擲筊納好年」活動，凡添香油錢 300 元以上，或點姻緣燈、發財燈、太歲燈、光明燈者，皆可參加。活動將選出聖杯數最多的前 50 名，獎品相當豐富，首獎為捷安特電動自行車，第二名為 65 吋液晶電視，第三名為發財金 1 萬 2,000 元，第四名發財金 1 萬元。

「新春好運到擲筊納好年」活動最大獎為捷安特電動自行車。(圖／記者邱嘉琪攝)

總幹事蔡坤章補充，廟方自大年初一至初五，準備發財粥與平安早餐免費結緣，並首次推出「平安市集」，現場設有超過 20 攤地方傳統美食，包括玉米、香腸等，同時也特別為小朋友規劃溜滑梯與室內氣墊遊樂設施，讓全家大小都能歡喜過好年。