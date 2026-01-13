女網紅自爆「睡遍當紅男星」 公司秒切割：身心崩潰瘋言瘋語

司曉迪自稱睡遍當紅男星，遭所屬公司解約求償新台幣近千萬。（網路圖片）

趙文安私訊貴婦老公，事後稱因為家裡的私事與上一段感情受累而身心狀況不佳，又因為喝醉才發生這種脫序行為。最近中國網紅司曉迪透過社群自稱「睡遍當紅男星」，並貼出照片與對話紀錄，點名鹿晗、檀健次、林更新等多人，所屬公司直指她因身心狀態崩潰，一天吞了40顆處方藥，才在意識模糊下瘋言瘋語。公司不僅秒切割解約，還求償200萬人民幣（約新台幣907萬元）。

許明杰也曾在西門町酒後失態，與路邊賣芭樂的阿嬤起爭執，甚至酒氣沖天地對趕來的員警咆哮，畫面被全程拍下，事後他坦承自己受壓力與酒精影響導致「斷片」，宣布暫停演藝活動。

廣告 廣告

許明杰酒後失態後一度暫停活動。（翻攝許明杰IG）

謝和弦在2019年時因大麻案與當時的妻子Keanna鬧翻，深夜連續狂發數則影片限動，他語氣衝動，甚至出現撕毀護照、對鏡頭咆哮等脫序行徑，刪文後坦承當時處於躁鬱症「躁期」最嚴重的階段，大腦完全無法關機，加上長期失眠，意識清醒後不記得自己發過什麼。

謝和弦曾有一段時間身心狀態不佳。（翻攝謝和弦IG）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

名媛公敵勾人夫／時尚女神專挑已婚富商下手 「前腳打招呼後腳勾人夫」貴婦不忍了揭她真面目

名媛公敵勾人夫1／趙文安私訊已婚富商：想玩嗎？ 直白挑逗還提醒「刪對話」元配氣到發抖