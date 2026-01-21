女網紅自稱握「吳磊床照」！微博被查封小帳急道歉：為引流而捏造的鬧劇

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國人氣演員吳磊自出演《瑯琊榜》迅速爆紅後，更以清新形象廣受觀眾好評。近日，吳磊卻無預警陷入爆料風波，一名自稱握有吳磊床照的網紅白珊珊，宣稱要將照片以1萬元人民幣（約台幣4萬5000元）出售，並隔空向他喊話「吳磊你欠我的拿什麼還？」消息曝光後，迅速成為粉絲們關注焦點，雖然該網紅事後道歉是捏造的鬧劇，不過吳磊已委請律師提告究責。

吳磊近日陷入爆料風波。（圖／吳磊工作室 微博）

吳磊在爆料後的68分鐘內就火速澄清，「不認識，已委託律師依法追責。」在吳磊喊告後，白珊珊微博帳號也被官方查封，她因此透過小號「833」發文向吳磊道歉，並指出當時是與同名朋友調侃，承認此前針對吳磊的指控是為「引流」而捏造的鬧劇。

事件發酵後，微博官方也查證後也說明白珊珊的帳號登錄設備並無異常，且雙重驗證未被觸發。儘管白珊珊已道歉，網友們仍不買單，紛紛支持吳磊提告，並表示：「誰知道吳磊是個鐵男」、「希望能夠依法追責」、「口嗨姐這次踢到鐵板了吧，法律面前別想蒙混過關」、「不能讓這種惡意營銷的人得逞」、「是讓人無語了，什麼人都有」、「為了流量真是毫無底線呀」。

