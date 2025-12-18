女網紅車禍慘死！保時捷撞電桿「她斷臂昏迷送醫不治」 駕駛落跑躲紅樹林

巴西網紅阿琳．克里斯蒂娜．達爾莫林因車禍重傷送醫途中不治，享年41歲。（圖／翻攝自IG，Aline Cristina Dalmolin）

巴西南部城市坎波里烏（Balneário Camboriú）於12月15日凌晨發生一起嚴重車禍，41歲的知名網紅阿琳．克里斯蒂娜．達爾莫林（Aline Cristina Dalmolin）當時坐在一輛保時捷副駕駛座，車輛高速撞上電線桿，她因傷勢過重在送醫途中不幸身亡。警方指出，肇事駕駛疑似酒後駕車，事後棄車逃逸，目前已遭逮捕並面臨過失致死等相關指控。

巴西網紅阿琳．克里斯蒂娜．達爾莫林因車禍重傷送醫途中不治，享年41歲。（圖／翻攝自IG，Aline Cristina Dalmolin）

根據《People》與《CNN Brasil》報導，達爾莫林在事故中受到嚴重創傷，包括手臂截斷與顱部重創，救援人員在現場發現她時已昏迷不醒，雖緊急送醫搶救，但途中接連發生多次心臟驟停，最終仍宣告不治。

廣告 廣告

警方表示，駕駛為57歲的吉塞莉．福爾內羅利（Gisele Forneroli），事故發生後疑似毫髮無傷卻徒步離開現場。她後來在鄰近紅樹林區被警方尋獲，當時呈現明顯酒醉徵狀，包括語無倫次、步履不穩、身上酒味濃烈等，隨後酒測結果亦顯示其酒精濃度超標，構成交通違法。

福爾內羅利隨後被送往醫院觀察，並轉交警方處理。根據《g1》報導，她目前遭控酒駕過失致死，並以3萬雷亞爾（約合新台幣17萬元）交保，兩人之間的關係尚未被警方證實。

達爾莫林生前為知名社群內容創作者，同時也是領導力講師與生活教練，擁有超過20年專業經驗。她經營運動公司CELD Esportes，並在Instagram擁有逾6000名追蹤者，長期分享激勵與職場管理內容。

事故發生後，CELD Esportes發聲明表示公司將停業三天以示哀悼，並讚揚達爾莫林對團隊與社群的貢獻：「她的投入與精神將成為永遠的典範與記憶。」達爾莫林的告別式預定於12月17日舉行，相關消息已由其家屬透過Instagram對外公布。

喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

涉案駕駛疑似酒後駕車逃逸，被捕時呈現明顯酒醉徵狀，警方現已提出過失致死指控。（圖／翻攝自X，@LeFilExpress）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」