女網紅遭丟包柬埔寨街頭「雙腿骨折、牙被拔光」 網揭暗黑內幕：男友欠賭債賣掉她

根據未經證實爆料，吳甄楨之所以會流落柬埔寨，是因為被男友賣掉，還有人稱之所以吃八寶粥了，是因為牙齒都被拔光。翻攝自抖音



中國一名來自福建、在抖音坐擁數萬粉絲的20歲網紅「Umi」（吳甄楨），日前被目擊狼狽流落柬埔寨街頭，當時臉色灰暗、神情恍惚，頭髮雜亂打結，雙腿滿是瘀傷，疑似還有骨折狀況，看起來相當落魄。事件曝光後，中國駐柬大使館迅速出手，並於本月3日表示已經找到人，並曬出食用八寶粥的照片。不過如今卻有網友爆料，吳甄楨之所以吃八寶粥是因「牙齒被拔光」，還稱吳甄楨之所以流落柬埔寨，是因男友在海外賭博欠下鉅額債務，將吳甄楨賣掉。

日前吳甄楨狼狽流落柬埔寨街頭的畫面流出後，不少網友湧入吳甄楨社群為她留言集氣，希望她能平安返家，一名帳號名稱「skyline」的網友則於留言區曬出吳甄楨在救助站吃八寶粥的照片，向大家表示「別擔心，已經很安全了」，不過底下卻有其他網友曬出暗黑內幕，表示吳甄楨「因為她沒有牙齒，被拔了，所以只能喝八寶粥，就是廢人了，已經被利用的不能再利用，垃圾都有回收的時候，而她沒有。」

根據未經證實爆料指出，吳甄楨之所以流落柬埔寨街頭，是因男友在海外賭博欠下高額債務後，將吳甄楨賣掉，以「高薪生活」、「包吃包住、出入高檔場所」等話術哄騙吳甄楨稚柬埔寨，初期還刻意營出在KTV聚會、購買名牌精品的「快速致富」假象，後續就被迫在酒吧陪酒、吸毒，精神狀況逐漸失常，最終不慎受傷導致雙腿骨折。

綜合中國媒體報導，吳甄楨父親表示，女兒唸完中學便在外工作，過去一直告訴家人她在浙江任職，不過仍常常向家中索要生活費，這些年家裡陸續匯給她8萬元人民幣（約台幣35萬元）。去年11月家裡停止匯款後，女兒仍保持聯絡，直到去年12月26日向家人哭訴腿受傷、急需醫藥費，他們又轉了2,200元，直到近日有人轉傳吳甄楨流落街頭的照片向他們求證，才驚覺完全聯絡不上女兒，報案後才得知女兒早於2025年4月便離境前往柬埔寨。

吳甄楨堂伯則透露，姪女目前「無法自主行走，需要人攙扶」，目前家屬已與中國駐柬使館取得聯繫，並著手準備將她接回國照顧。堂伯也轉述吳甄楨說法，表示吳甄楨稱原本寄住某戶人家中，後來人家看她狀態不行了，怕出事，就將她趕出來了。

據了解，吳甄楨抖音帳號內容多以外型、身材及夜生活為主，長期經營「精緻人設」，不過父親也曾向媒體坦言，家中只是福建南平建甌市某鄉鎮的普通農村家庭，經濟條件並不寬裕，與網路形象形成強烈反差。

