女網紅遭丟包柬埔寨！網見她吃「八寶粥」曝暗黑內幕

中國有1名來自福建、20歲、在抖音坐擁數萬粉絲的網紅「Umi」，竟被目擊獨自在柬埔寨街頭遊蕩，不只臉色灰暗、神情恍惚，頭髮雜亂打結，雙腿滿是瘀傷，疑似還有骨折狀況，整個人看起來相當落魄。事件曝光後，中國駐柬大使館火速出手，表示已找到人，目前在醫院治療，並且聯繫上家屬，並曬出食用八寶粥的照片，沒想到「背後暗黑內幕」卻因為這罐八寶粥意外曝光。





20歲女網紅遭斷腿丟包柬埔寨！網見她吃「八寶粥」曝暗黑內幕：牙被拔光

Umi原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不知何故淪落街頭。

根據網友爆料，Umi原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不知何故淪落街頭，所幸後來被當地華人發現並帶往移民局就醫，已順利聯繫上家屬，正等待安排返國事宜。中國媒體《極目新聞》聯繫上Umi父親，他悲痛證實，目前已向柬埔寨警方報案，女兒念完中學後便在外工作，一直告訴家人她在浙江任職，但會不時向家中索要生活費，這些年陸續匯給她8萬元人民幣（約新台幣35萬元）。





Umi過去外貌相當精緻。

Umi過去外貌相當精緻。（圖／翻攝自微博）





去（2025）年11月家裡停止匯款後，女兒仍保持聯絡，直到12月26日，她向家人哭訴腿受傷、急需醫藥費，他們又轉了2200元，沒想到近日有人將她在街頭憔悴的照片傳給家人求證，他們才驚覺完全聯絡不上人。報案後才得知，她早在2025年4月便離境前往柬埔寨，而非在中國浙江工作。









微博上瘋傳一張Umi在救助站吃「八寶粥」的照片，背後驚悚內幕曝光。

微博上瘋傳一張Umi在救助站吃「八寶粥」的照片，背後驚悚內幕曝光。（圖／翻攝自微博）





而在近日，微博上則瘋傳著一張Umi在救助站吃「八寶粥」的照片，這本是令人安心的報平安照，但卻有網友點出驚悚內幕，表示會吃八寶粥就是因為牙齒被拔光，已經被利用到不能再利用，基本上是廢人狀態，就連垃圾都有被回收的時候，但她則沒有。

