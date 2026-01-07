女網紅遭丟柬埔寨路邊！臉髒衣破吃粥惹議 傳因男友欠債被賣

（國際中心／綜合報導）20 歲中國女網紅吳甄楨（Umi）近日在柬埔寨街頭被目擊時身形憔悴、神情恍惚的影像在網路流傳，引發大量關注。影片中，她雙腿疑似受傷，步態不穩，外貌與過往社群形象反差極大。事件曝光後迅速引起中國網友熱議，也促使中國駐柬埔寨大使館介入協助。家屬表示焦急萬分，希望盡快將她接回國。部分網友聲稱，她可能因男友在海外欠債受牽連，但相關說法未經官方證實。

中國駐柬埔寨大使館 4 日於微博發布訊息指出，已在當地醫院找到吳甄楨，並協助轉往其他醫療機構接受治療。因其身體狀況欠佳，家屬派出的堂伯已於 6 日將她接回中國，後續將由家人照料。

網路上流傳的影像顯示，吳甄楨當時坐在道路旁，臉部沾滿污垢，頭髮凌亂，雙腿布滿瘀青並疑似骨折；她手中拿著一張 X 光片，整體狀態令人憂心。不少網友看到照片後留言表達不捨。

也有網友提出不同說法，稱吳甄楨疑似被以「到柬埔寨工作」為理由帶離國境，之後因不明原因流落街頭。不過此類訊息仍有待官方調查，不宜斷言。

事件持續延燒期間，吳甄楨的抖音帳號「umi」粉絲數量大幅攀升。部分網友轉貼她在救助站進食八寶粥的照片，指出她已獲得基本安置。不過，照片曝光後亦出現一些極端留言，語氣激烈，甚至揣測她的健康狀況，引發更多討論。

家屬方面亦陸續說明細節。根據《大象新聞》報導，父親吳先生表示，家中經濟狀況一般，夫妻兩人從未出國，不知該如何前往處理相關事務，只能向當局求助。母親也向《封面新聞》透露，曾接獲來自柬埔寨的電話，表示女兒在醫院，需要家人到場，讓她十分不安。

中國駐柬埔寨大使館後續指出，吳甄楨向工作人員表示，自己是在「高薪工作」的誘因下前往柬埔寨，目前身體狀況已有改善。使館已協助與家屬接洽，安排返國事宜。

依《九派新聞》報導，堂伯表示吳甄楨目前無法自行行走，需要他人扶持。他也透露，家屬曾多次接到吳甄楨的匯款要求，自 2025 年 4 月起陸續匯出 8 萬多元人民幣（約新台幣 36 萬元）。雙方最後一次聯絡是在 2025 年 12 月 26 日，對方稱需要就醫並再度向家中索費。

至於她為何在當地街頭落難，堂伯轉述，吳甄楨曾寄住在一戶人家，但因健康狀況欠佳，對方擔心發生意外，便要求她離開。

外界也將她的社群形象與實際家庭背景作比較。她在抖音多以夜生活、外型展示為主，呈現較為華麗的形象；但家屬受訪時坦言，他們只是普通農村家庭，與網路呈現有所落差。另有網友爆料指出，她可能受到熟識人士以高薪、住宿及奢華生活吸引而前往柬埔寨，後續卻遭遇變故。不過相關說法仍未獲官方確認。

目前事件仍在進一步釐清中，吳甄楨已由家人接回，後續狀況仍受外界關注。

