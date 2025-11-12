女網紅開車直播撞死人！3天後喊「在放心理創傷假」 要粉絲抖內遭炎上
美國伊利諾州錫安市一名TikTok網紅「Tea Tyme」（本名Ty Nesha）3日開車直播時，不慎撞死一名行人。當時畫面傳出巨響，她驚呼「我撞到人了」，直播隨即中斷。警方指出，肇事者無酒駕與吸毒跡象，事發後主動報警並留在現場。沒想到，Nesha事後竟上網募款，聲稱「精神休假中」，並推銷新專輯，遭網友痛批冷血。
《紐約郵報》（New York Post）報導，43歲的Nesha本月3日在錫安市（Zion）開車時開啟直播，期間突然傳出撞擊聲，她驚恐尖叫「天啊！我撞到人了！」車內一名孩童也驚慌地問「那是什麼？」隨後直播畫面中斷。警方證實，死者為59歲的盧卡斯（Darren Lucas），當時正走在斑馬線上，被Nesha駕駛的汽車撞上。
當地警方指出，初步調查未發現酒精或毒品因素，肇事女子事後主動撥打911報警，並留在現場接受警方詢問，事故屬單純交通意外。不幸的是，盧卡斯被送往Vista East醫療中心急救後，仍因鈍器創傷不治身亡。儘管警方目前尚未對Nesha提出任何指控，但已將她的直播影片視為調查的重要證據。
據了解，死者生前在事故地點對街的雜貨店工作，家人與同事聞訊悲痛不已。其女婿金恩（ChrisKing）受訪時表示，盧傻斯是個溫暖、樂觀且幽默的人，「他總能讓大家在困境中找到笑聲」。
令人憤怒的是，事發僅3天後，Nesha竟重新出現在TikTok上發表影片，要求粉絲捐款，聲稱自己「正在精神休假」，並表示「如果大家願意支持，我的CashApp帳號在這裡」。她甚至在影片結尾自我推銷，稱「正在籌備新專輯系列」。此舉引發大批網友憤怒留言，痛批她毫無悔意，「撞死人還敢要錢」、「太無恥了」。
報導指出，TikTok平台明文禁止用戶駕駛時進行直播，但部分人可透過「綠幕功能」規避安全限制，而Nesha疑似就是利用該功能開啟直播。截至目前為止，TikTok方面對事件尚未正式回應。警方仍在釐清事發過程與責任歸屬。
