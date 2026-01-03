女網紅震撼爆料！「睡過多名頂流」點名鹿晗、范丞丞 工作室怒斥不實：希望她早日康復

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

中國網美司曉迪從昨（2）日深夜起接連點名多名中國知名男星，表示：「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」，被點名的男藝人包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，更爆料男星王安宇和關曉彤正在交往。不過，鹿晗、關曉彤、范丞丞、王安宇等多名藝人工作室都陸續發表聲明駁斥不實指控。

女網紅司曉迪昨日深夜起陸續發文，稱與多名知名藝人發生關係，點名鹿晗是「最愛的男人」。（圖／翻攝司曉迪、鹿晗微博）

微博帳號「iamroosie」女網紅司曉迪昨日深夜起陸續發文，稱與多名知名藝人發生關係，點名鹿晗是「最愛的男人」，並附上一張疑似鹿晗的床照。司曉迪還指出，檀健次曾在2022年和她過夜，將衣服忘在自己家，並公開與范丞丞及其他友人玩樂喝酒的影片。司曉迪更直言：「不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起啊！」多項爆料掀起高度討論。

據了解，司曉迪是藝人李汶翰前女友，也曾在2025年10月指控鋼琴家李雲迪在她服用安眠藥期間對其不當行為。由於司曉迪多次捲入戀情爭議，貼文中也自稱有抑鬱症，可信度受到質疑，但爆料事件仍引起廣大關注。

鹿晗工作室今日凌晨5時發聲明表示，相關網站貼文皆為惡意捏造的不實資訊。（圖／翻攝鹿晗工作室微博）

針對網路傳聞，鹿晗工作室今日凌晨5時發布聲明表示，相關網站貼文皆為惡意捏造的不實資訊。鹿晗工作室強調，已委託律師對於豆瓣、微博、抖音與小紅書等平台上的數十條貼文完成證據保全採取法律行動。

范丞丞工作室於今日凌晨3時發文指出，從未與帳號主單獨見面或私下往來，網傳內容均為侵犯隱私的偷拍配上遐想文字，以誤導大眾。關曉彤工作室也表示，該網路用戶所傳播關於關曉彤戀情的不實言論及相關誤導性內容純屬惡意捏造，嚴重失實，已構成誹謗。其餘包括檀健次、黃明昊、王安宇等人也陸續發布否認聲明。

范丞丞、關曉彤等藝人工作室陸續發布聲明駁斥不實言論。（圖／翻攝范丞丞工作室、關曉彤工作室微博）

林更新工作室更表示，針對各平台不實信息已取證並委託律師處理。如iamroosie女士所說患有病症屬實，希望她早日康復、身心健康。

目前「iamroosie」帳號中的相關貼文已遭刪除，各家藝人工作室均呼籲公眾勿信謠、勿傳謠。

