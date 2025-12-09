女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜

中國一名25歲的女網紅，每日堅持「零碳零脂」的極端飲食，最終導致胰腺大部分壞死。（示意圖／翻攝自Pexel）





許多人瘦身會選擇清淡飲食，認為它低脂、不油膩，對三高或減重族群都大有好處。不過近日中國有一名25歲的女網紅，每日堅持「零碳零脂」的極端飲食，最終導致胰腺大面積壞死。

根據《南方日報》報導，女網紅為了快速瘦身，每日僅吃水煮雞胸肉、花椰菜和馬鈴薯，完全無攝取油脂及碳水化合物，然而，體重確實明顯下降，不過造成腹部劇烈疼痛，緊急送醫後，發現其胰臟大部分壞死，事件衝上微博熱搜。

醫生指出，如果長期不攝取油脂及碳水化合物，胰臟作為主要的消化器官，由於無法攝取、消化，其分泌功能將長期處於被抑制的低水平狀態。

醫生強調，雖然一提到脂肪，人們常聯想到高脂飲食與肥胖問題，但實際上，脂肪並非人體的「敵人」，而是人體必需的三大基礎營養素之一，對於維持正常生理機能和新陳代謝是不可或缺的重要成分。

醫生提醒，真正需要警惕和控制攝入的是反式脂肪酸與過量的飽和脂肪，這些常見於油炸食物、肥肉等食品中，對此，像堅果、深海魚類以及植物油中富含的不飽和脂肪酸，則被稱為「優質脂肪」，適量攝入反而有益健康，是日常飲食中不可或缺的一部分。



