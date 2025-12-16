女網紅「教假結婚拿美國國籍＋回台用健保」惹議！本人發聲

網紅「美麗K媽」擁有台灣、美國護照。（示意圖／shutterstock／達志影像）

網紅「美麗K媽」近期發布一支影片，表示自己是台、美雙重國籍人士，不諱言回台就是要享受健保，以及傳授如何用假結婚的方式拿美國國籍。影片曝光後，招來許多負評；對此，美麗K媽承認「表達與觀感上不夠妥當」，已刪除該影片。

美麗K媽透露，因出生在美國，所以有美國護照。被問到還有什麼方式可以成為美國公民，美麗K媽直言：「假結婚，2年跟他同居在一起，2年後確定是有愛夫妻，你就可以拿到美國公民。」

至於她回來台灣的原因，美麗K媽脫口：「台灣健保有多好用？」遭拍攝者調侃貪圖台灣健保，她笑著回應：「是啊怎麼樣嗎？」、「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」拍攝者繼續追問，美國護照和台灣健保二選一？美麗K媽表示，萬一兩岸戰爭爆發，美國會派專機來台接走她。拍攝者虧她這種說法，像是為了利益才回台灣，美麗K媽笑回：「到頭來就是為了生活嘛，難道我要拿著國旗去外面（喊）我愛台灣這樣嗎？」

廣告 廣告

影片被轉發後，許多人批評美麗K媽，甚至出征她的社群。針對外界排山倒海的負評，美麗K媽透過限時動態回應：「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解。謝謝大家的提醒與關心。」

更多中時新聞網報導

少女時代Tiffany認愛卞耀漢 明年結婚

日本名導原田真人辭世 享壽76歲

洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤