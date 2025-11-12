女網紅「直播撞死路人」！竟「求粉絲斗內」放心理假

國際中心／李明融報導

美國一名女網紅Tea Tyme（原名Ty Nesha）日前在開車直播時，造成一時分心撞到一名 59歲路人，最後導致對方不幸身亡。近日有網友發現，她竟然在網路上設立募款活動，希望粉絲能夠在她休「心理假」時能捐錢支持她，大批網友直呼太誇張，認為Tea Tyme根本沒反省。





女網紅開車分心「直播撞死路人」！竟公開募款「求粉絲斗內」讓她放心理假

Tea Tyme開車撞死路人，竟開募款要粉絲斗內她。（圖／翻攝自Tea Tyme臉書）女網紅Tea Tyme於今年11月3日在伊利諾伊州錫安市（Zion）開車時，當下正在開直播與觀眾互動。當下因為分心無法專注眼前路況，在與觀眾聊天到一半時突然聽到「砰」的一聲，畫面也出現晃動。只見她倒吸了一口氣向粉絲們表示：「我撞到人了！之後再和你們通話。」在關掉直播之前，還可以聽到同車上有一名孩子，不斷向她詢問「那是什麼」。

Ty Nesha 意外撞到在路上行走的59歲男子盧卡斯，事後募款為放心理假引發網友痛批。（圖／翻攝自pexels）

警方表示，Ty Nesha 意外撞到在路上行走的59歲男子盧卡斯（Darren Lucas）。她留在現場並撥打911報警後，男子被緊急送醫急救後仍被宣告死亡。初步調查排除與毒品或酒精影響有關，肇事司機十分配合調查，目前尚未對其提出任何指控。事發後不久，有網友發現Tea Tyme竟然在網路上發起募款活動，目的是希望能獲得粉絲的支持，讓她放心理假。此舉遭到大批網友痛批冷血，「輾死別人的爺爺，竟然要求大家捐錢」、「哇！太扯了，感覺完全沒悔意」。目前Ty Nesha的TikTok帳號已設為私人，案件正在調查中。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

