女網紅「睡遍所有頂流」 還曬出鹿晗側臉床照？ 網炸鍋

新年伊始，中國娛樂圈就被網紅博主司曉迪投下深水炸彈。司曉迪3日凌晨突連發20多條消息，自爆「睡遍所有頂流男星」，名單包含林更新、范丞丞、蔡徐坤、鹿晗、檀健次、李汶翰，入獄的吳亦凡也在列，還稱「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾了」，其中讓她覺得「值得睡的好男人」是鹿晗，還曬出疑似他未打碼側臉床照，瞬間引發全網圍觀吃瓜。目前多名被點名藝人已發聲明澄清，並表示要追究法律責任。司曉迪則已將爆料內容全數刪除。

綜合中媒報導與流傳截圖，司曉迪3日凌晨豪言「姐30了，所有頂流都睡完了！」並隨即曬出聊天紀錄、同框照及同款衣物作為證據；司曉迪在微博擁有超過100萬粉絲，其帳號3日仍能正常發帖，不過有關「爆料」熱帖已刪除。她曾自稱是男歌手李汶翰等人前女友，3日凌晨的舉動被部分網民形容為「魔嫂降世」、「可汗大點兵」事件。然而，也有網民認為內容真實性遭質疑AI造假，可信度不高。

針對指控，受牽連男星紛紛發聲闢謠。鹿晗工作室4日晨連發兩則聲明，嚴正強調將對不實資訊採取法律行動，並表態「絕不姑息詆毀與誹謗」；檀健次工作室亦呼籲網友理性辨別，表示將採取合法維權措施。

此外，針對范丞丞被曝光的私生活影片，其經紀方怒斥博主「偷拍並添油加醋、混淆視聽」，蓄意引導公眾產生無端揣測，已嚴重損害藝人名譽，並當場曬出「取證數據保全證書」宣示開告決心。

隨著風波擴大，司曉迪目前已刪除所有爆料貼文，僅留下一句「新的一年我要好好愛自己」。面對網友追問刪文動機，她未回應，網友則猜測她已收到律師函。

據網易報導，被司曉迪點名睡過的男星有鹿晗、范丞丞、蔡徐坤、黃明昊、檀健次、張一山等人。其中較有爭議的是鹿晗，因為司曉迪曬出疑似他的未打碼側臉床照，還表示他是最好的哥哥、「值得睡的好男人」，稱鹿晗愛買零食。爆料還稱李汶翰要求她刪除蔡徐坤聯繫方式，范丞丞曾為她慶祝生日，吳亦凡曾在獄中向她發送新年祝福，林更新把她當成「玩物」。

有報導稱，此次風波中最難受的人應該是檀健次。在司曉迪曬出的聊天紀錄中，其使用「老子愛你」表情包的習慣跟本人對上了，還將自己經常穿的衣服留在了對方手裡。但粉絲堅持稱聊天紀錄是P的，工作室也出面闢謠。

