女網紅「頂流男星都睡完了」公開名單！揭鹿晗床照真相

娛樂中心／饒婉馨報導

中國網紅司曉迪（微博帳號 iamroosie）自3日深夜起在微博連續發文，聲稱自己與多位演藝圈大咖男星有過情感關係或私下聯絡，還曬出與某男星的親密床照，並陸續公開疑似聊天截圖、照片及定位畫面，點名多位中國一線男星，大尺度行徑立刻引發網友炸鍋，不過相關貼文隨即就被刪除了。然而，許多相關男星工作室也發出聲明闢謠。





中國女網紅爆「頂流都睡完了」公開男星名單！她揭鹿晗床照真相：只是朋友

她發出與疑似與中國男星鹿晗的合照，以證兩人關係匪淺。（圖／翻攝自微博 ）



廣告 廣告

司曉迪3日深夜起在微博連續發文，指稱自己曾與多位人氣男星有過往來，「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。她還暗指自己和男星鹿晗關係很好，為了證明所言不假，她甚至曬出一張疑似與鹿晗的「私密床照」，曖昧氛圍瞬間點燃全網怒火。不料鹿晗工作室馬上發文澄清內容均屬不實資訊，並於3日上午10點再度強調，針對豆瓣、微博、抖音及小紅書等平台上的造謠貼文，已蒐證數十則並正式提告，呼籲網友勿以身試法。根據《ETtoday新聞雲》報導指出，她隨即改口稱兩人「只是朋友」，並坦承該張床照僅是趁對方聚會喝醉時，她趁機拍下的照片。范丞丞工作室於3日凌晨3點開出第一槍，率先發表嚴正聲明，強調范丞丞與司曉迪從未有過任何私下往來，並指稱網路流傳的畫面遭到惡意解讀，目前已委請律師完成蒐證。緊接著，檀健次、林更新、黃明昊、王安宇以及關曉彤等人的工作室也相繼發聲駁斥造謠，大動作清空不實指控，演藝圈深夜爆發的「聲明大戰」正式宣告對造謠行為全面開告。

中國女網紅爆「頂流都睡完了」公開男星名單！她揭鹿晗床照真相：只是朋友

中國網紅司曉迪發文澄清自己在X上沒有開設任何帳號。（圖／翻攝自微博）

然而，原先在X上有冒名帳號表示將於3日晚上開直播公開更多猛料，不過她本人已在微博澄清自己沒有在X開設帳號；截至目前為止，司曉迪的相關貼文已被刪除，所有爆料內容均未獲任何第三方或官方單位證實。由於相關指控多來自單一網友說法，且部分證據真實性存疑，外界普遍呼籲審慎看待網路流傳資訊，避免在未查證前過度揣測或轉傳。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：中國女網紅爆「頂流都睡完了」公開男星名單！她揭鹿晗床照真相：只是朋友

更多民視新聞報導

王祖賢避談「壓榨員工」傳言！她露全臉嗨喊：回娘家

A-Lin「那魯one」是舊哏？網一看笑瘋：酒Lin！

阿妹、A-Lin後台「補飲料」 他們秒回1字網驚呆！

