女網紅5分鐘戳破「春晚」流程！網笑：真被斃掉了

中國知名網紅Papi醬（姜逸磊）近日因發布一則諷刺春晚審核制度的短影音《想像中的春晚導演組》而引起各界關注。影片中精準捕捉了春晚的神奇審核機制，卻沒想到片中荒誕的虛構情節竟在現實中應驗，影片最終真的遭到「斃掉」，該影片上傳不到48小時，變因內容觸及敏感而遭中國平台全面強制下架，並迅速登上微博熱搜。





中國知名網紅Papi醬（姜逸磊）2016年以變聲吐槽短影音竄紅，當時被封為「2016第一網紅」。（圖／翻攝自微博 ＠papi酱）

Papi醬暗諷春晚審查機制，一句「斃掉」讓許多網友笑喊太真實。（圖／翻攝自Ｘ ＠NTDChinese）

荒謬劇場直戳痛點 揭露春晚審查內幕

Papi醬昨（2）日上傳的短影音《想像中的春晚導演組》中，她化身為「春晚導演」，以荒謬誇張的手法模擬節目組審查與彩排流程。片中直戳春晚多年來的痛點，包括為了貼近年輕人而硬加入過時網路流行語、將長達17分鐘的小品節目「掐頭去尾、中間砍掉」暴力壓縮至8分鐘、讓各種非專業藝人跨界表演、為了讓表演更有「場面」胡亂添加超多表演人員等亂象。

飾演春晚導演組的Papi醬，以頭尾矛盾的台詞暗諷春晚審核機制的亂象。（圖／翻攝自Ｘ ＠NTDChinese）

Papi醬在影片中化身央視春晚導演，以誇張的手法模擬節目組彩排流程。（圖／翻攝自Ｘ ＠NTDChinese）

「太好笑了，斃掉」 諷刺台詞在現實完美應驗

其中最令網友印象深刻的是，Papi醬飾演的導演組在審核春晚作品時，拋出許多相互矛盾的台詞「太好笑了！斃掉！一點正能量都沒有」、「不好笑，斃掉」、「地域歧視太多了，斃掉」以及「這不行啊，雖然也不知到哪裡不行，讓他們再演2次吧，過幾天再斃掉」。這類諷刺審核標準僵化的橋段，原本是想調侃春晚，卻因影片觸及敏感紅線而遭撤除，讓網友驚嘆「預言家果然最先被開刀」，更感慨這影片像是一個「完美閉環」，真的因為太好笑了而被「斃掉」。讓不少支持者感嘆「之前的預測都沒被斃，這次估計是全中了」。

中國網紅Papi醬拍攝諷刺春晚的短影音，掀起網路熱議。（圖／翻攝自Ｘ ＠NTDChinese）

輿論兩極化 創作空間收緊引發警惕

此事引發網友兩極反應，一派認為「不尊重導演組，當然會被撤」，另一派則反問「什麼時候批評也成了不尊重？」。雖然輿論分歧，但該片因涉及審查內幕而被視為「風險內容」遭強制下架，反映出創作空間持續收緊的現實。





