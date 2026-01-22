女網紅PO片控「公車上遭他性騷亂摸」點閱破200萬 2天後男子家中身亡！女遭警通緝

印度女網紅在網路上發布影片指控遭男子於公車上性騷擾。（翻攝自X）

印度喀拉拉邦帕伊耶恩努爾鎮（Payyannur）上週五（16日）發生爭議事件，35歲女網紅希姆吉塔（Shimjitha Musthafa）在社群媒體上發布影片，指控同乘公車的42歲男子迪帕克（Deepak U）多次對她做出不當觸摸。影片曝光後迅速爆紅，短時間內點閱突破200萬，成為熱門話題。

然而，事件2天後，迪帕克被發現於自宅身亡。據警方表示，上週日（18日）上午，男子父母前往房間喚醒兒子時未見反應，破門後確認其已身亡。

迪帕克父母控告女網紅？ 警方立案調查

迪帕克父母認為希姆吉塔的指控為捏造，且其兒子因此遭受大量網路霸凌，才會導致悲劇發生。他們對女網紅提告，並指控她為了獲取網路曝光而誇大或編造事件。

廣告 廣告

週一（19日），警方以教唆自殺罪立案調查，並對希姆吉塔發出通緝令。而昨（21日）上午，她在當地被警方拘留，調查重點包括影片內容的真實性。

網路熱議與社會反應

事件曝光後，引發大批民眾前往警局抗議。喀拉拉邦人權委員會也介入，要求警方在一週內提交調查報告，並關注事件的公正處理。

目前希姆吉塔的行為與影片真偽仍在調查中，而男子身亡原因也尚待進一步確認。事件引發網路社群與媒體關注，討論焦點集中於社群媒體言論責任、網路霸凌與法律界限。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

啃老、拒負責人生？弒親、北捷殺人案背後的「自絕於社會」共通點 媒體人嘆：誰都救不了

有片／鄧佳華不拍AV了？出獄不到2週就有新身分 曬街頭藝人證照「表演2項目」：尾牙、廟會找我

40萬粉G奶正妹饒舌歌手RINOA「轉戰AV」 社群吐心聲！他點出端倪：長歪了還是做壞了？