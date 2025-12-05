女網購431元護膚品被課稅657元 嘆「直接飛巴黎買比較便宜」

女子從歐洲購買護膚品，被課以超高關稅。（示意圖取自Pexels）

年底節假日到來之際，很多民眾都會購買物品送給自己或親朋好友。但川普政府的高關稅政策，可能會讓民眾支付意想不到的高額稅款。近日，一女子從歐洲購買護膚品，價格為431美元，卻被要求補稅657美元。因這些護膚品中含有源自其他國家的金屬，因此被徵稅200%。

根據NBC電視台報導，美國女子坎普諾（Bonnie Hardy-Compagno）8底在比利時訂購約431美元的護膚品時，以為只需支付一般15%的歐洲進口關稅；然而包裹9月經UPS抵達時，她被告知需支付657美元的關稅與費用，這比商品本身還貴。

坎普諾說，「我真的嚇到，送貨員說：『你要付657美元才能領包裹。』」她當場拒收並向UPS要求解釋。根據UPS寄給她的文件，包裹被課以200%鋁材關稅，理由是產品含有來源不明或來自俄羅斯的鋁；另外還有50%的鋼材關稅。

坎普諾連續兩個月，每周至少聯繫UPS一次。最終UPS寄給她一張表格，要她表明護膚品中鋁的含量。她說，護膚品成分標示只會列出配方成分，不會標明鋁或鋼含量，令她無法提供UPS要求的資料。

一段時間後，UPS最後甚至寄來65美元的逾期費帳單，並把費用送至催收。坎普諾調侃，「到這個地步，我甚至覺得做飛機去巴黎買，還比較便宜。」

根據NBC電視台，近百年來，美國對價值較低的進口包裹，實施「最低免稅額（de minimis）」制度，2016年起的門檻為800美元以下免關稅。但今年夏季，川普總統終止這項政策，理由是該制度被利用，有別有用心者，在小包裹中，夾帶非法藥物（包括芬太尼）送入美國。

自8月29日起，寄給個人的低價包裹，須比照一般商業進口貨物課徵關稅與費用，導致大量小額網購商品成本驟升，無論民生用品或個人購物都受影響。

這項變革是川普政府重塑全球貿易政策的一部分，包括對各國設下整體關稅及特定物品、原料的額外關稅。川普表示，新政策將長期加強美國製造業並改善國內經濟。然而短期影響已開始發酵，美國企業與消費者皆承受不小成本壓力，坎普諾的經歷，只是其中一個。

