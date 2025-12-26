女總監吸毒見男友外遇抓狂！當母面前潑油放火燒死 上訴駁回3審判14年

記者潘靚緯／台中報導

41歲李姓男子恍神闖紅燈，撞死29歲矽品工程師，肇事後還叼菸，一副事不關己。(圖／資料照)

台中一名41歲李姓男子，2024年3月闖紅燈撞死29歲矽品工程師，肇事後不僅態度輕浮，還在現場叼菸，被稱為「叼菸惡男」。沒想到一個月後，他帶一名賴姓女子回家被同居謝姓女友撞見，兩人發生爭執，謝女竟在李母面前，持汽油朝李男潑灑後點火引燃，導致李男被活活燒死。台中地院國民法庭今年6月依殺人罪判謝女14年徒刑，全案上訴後，台中高分院10月間駁回，再上訴三審，最高法院認定二審判決無誤，今再駁回上訴全案定讞。

李姓男子載賴姓女子返家，被謝姓同居女友撞見，憤而持汽油潑在李男身上，並在李母面前點火引燃。(圖／資料照)

據檢警調查，34歲的謝姓女子曾從事網路拍賣，並在醫美診所擔任業務總監長達10年，曾就讀國立大學碩士在職專班，後來因染上毒癮，從醫美診所離職。2017年謝女認識李男，雖然雙方各有家庭，但想在離婚後重組家庭，與李男、李母同住。

2024年4月9日上午，謝女因機車沒油，開車到加油站買整桶汽油，回到住處時發現李男載賴姓女子返家，醋勁大發，當場與李男爆發嚴重爭吵，謝女不顧勸阻，朝李男潑灑2公升汽油，李男不願繼續與謝女爭執，謝女竟回車上拿打火機，再追入家中，當著李母的面前點火，導致李男瞬間全身起火、嚴重燒傷，經搶救4日後不治。審理時李男姊姊指出，事後回家整理，現場都黏著弟弟的皮。

謝女在李男母親面前縱火，手段兇殘，遭重判14年定讞。（圖／資料照）

謝女事後坦承犯行，表示當天是因機車沒油，才去買汽油，並非預謀買油縱火殺人，加上前一晚她有使用毒咖啡包，作息日夜顛倒，因感情糾紛情緒失控，才會一時氣憤犯案，辯稱潑油汽油後，以為汽油已經揮發，才想點火嚇唬對方，「不知道真的會起火」，律師以謝女患有精神疾病、長期吸毒導致情緒不穩，請求國民法官庭法官酌減刑度。

國民法官庭依精神鑑定報告及鑑定證人證述，認定謝女雖有精神疾病，但犯案時辨識行為是否違法的能力，並未受到影響，控制能力也未因長期服毒而有減損，不適用輕刑規定，一審依殺人罪判謝女14年徒刑；二審開庭時，謝女坦承犯行，但認為量刑過重，主張自己還有兩名未成年子女要扶養，關14年不符合子女利益，並承諾出獄後將會盡其所能，每月賠償2萬元給李男家屬，直到家屬過世，請求法官輕判。

不過，二審審酌，謝女與死者為男女朋友，無重大仇恨，案發時謝女因感情糾紛與死者爭吵，不顧在場人安撫，執意進入死者住處，且謝女犯後否認犯行，直至審理時才坦認犯行，加上謝女未與家屬達成和解，認定謝女手段凶殘、視人命為草芥，駁回上訴。全案再上訴三審，最高法院今(26)日駁回上訴定讞。

至於民事求償部分，台中地院審酌，謝女當著李男母親面前對李男潑汽油，讓李母親眼目睹兒子被活活燒死，致李母痛失愛子，還要承受白髮人送黑髮人的悲痛，審酌謝女犯案手段，李母受害程度等，判謝女須賠償李母慰撫金及扶養費等共517萬元，可上訴。

