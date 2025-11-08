女美式賣場「狂捏奇異果」 民眾怒：捏爛也沒買
有民眾逛美式賣場，目擊一名女子打開奇異果外盒，沒隔著塑膠袋，兩隻手不斷狂捏好幾顆，就連店員上前提醒，女子也不聽、沒停手，目擊民眾說，女子捏壞奇異果，最後也沒買。此事件在台中北屯分店發生後，賣場方面已進行全面商品檢查，並表示會加強勸導顧客，以維護所有消費者的購買權益。水果專家也提供了不需捏壓即可判斷奇異果熟度的方法，包括聞香氣及觀察外觀等技巧。
在美式賣場台中北屯分店，一名身穿黑色長裙的女子被目擊打開奇異果盒子，將雙手伸進去直接接觸奇異果，未隔著塑膠袋便不斷捏擠多顆奇異果。儘管賣場店員上前提醒，該女子仍不理會，繼續其行為。目擊民眾表示，女子將奇異果捏爛後，最終也沒有購買就離開了。
對於這種行為，其他顧客紛紛表示不滿。一位民眾表示，這樣的行為很沒公德心，因為有些人可能直接拿第一盒商品，回家後才發現買到被捏壞的產品。另一位民眾則認為，將好的商品弄壞導致下一位顧客無法購買，且自己又不會購買，這樣非常不負責任，相信該女子自己也不會想買別人捏壞的商品。
記者走訪台北同一連鎖賣場發現，確實有不少顧客會透過捏奇異果來確認熟度。一名賣場員工建議顧客可以打開看，但應隔著袋子摸一下。針對台中事件，賣場業者回應，已進行全面性的商品檢查，確認商品狀況都沒有異常，並表示服務人員在巡檢時若發現類似情形，會立即提醒會員以確保商品品質，也會盡量勸導顧客，尊重大家的購買權利。
非當事水果行業者鄭小姐提供了不需捏壓就能判斷奇異果熟度的方法。她表示，可以聞奇異果的味道，正常奇異果會有淡淡的果香，若聞起來有點酒味，則表示奇異果內部可能已經發酵過熟。從外觀來看，果皮有絨毛的部分如果過硬，代表奇異果還沒熟；若不會過於粗糙且稍微軟一點，則表示奇異果已接近成熟。鄭小姐補充，若是已經買回家的奇異果，可以捏頭尾部分，如果呈現稍微軟的狀態就代表已經成熟，但盡量避免捏中間部位，以免破壞果肉。
