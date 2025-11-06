女老師帶頭作弊！偷改段考考卷答案遭小學生當場抓包 火速辭職神隱

台南某國小驚傳老師竄改學生段考考卷答案，將錯的修改為對的，疑似為拉高平均分，提升自己教學評價。（示意圖，非當事人／中視新聞）

時間進入11月，也是各大學校的期中考時段。未料台南某所國小，竟出現一名女老師疑似為了提高年級成績，偷偷改答案，不僅被學生當場抓包通報給班導師，校方展開調查後，該名女老師立刻火速辭職避風頭，消息讓家長震驚不已，校方也只能重新進行考試，也驚動台南市教育局出手調查。

據了解，這名楊姓女老師為兼任鐘點性質，這學期才到職，教導6年級自然領域科學，段考結束後在座位上批改試卷，竟偷偷修改學生選擇題的答案，把學生寫錯的答案2塗掉，自行改為正確的3，疑似是為了要提高年級分數，藉此提高自己教學評價。

沒想到過程中遭學生全程目睹，通報班導師後，整件事情因而曝光。校方調查，共有4個班級、25名學生答案遭竄改，影響成績，害這4個班級的學生全部必須重考。事發後楊姓女老師雖然堅決否認，但隨即就自動離職，火速離開學校，就此神隱。

校方對此表示，楊姓女老師矢口否認，但他們查閱試卷時，發現筆跡部分確實存有疑慮，大部分學生的錯誤答案，約有1至2題遭修改成正瘸答案，成績改了2至5分左右。校方人員猜測，該名女老師可能是認為，如果學生成績好，就能獲得續聘，因此才會用了不正當手段。

這起老師自己下場作弊事件引發軒然大波，台南市教育局主秘陳宗暘表示，已經對楊姓女老師展開調查，釐清是否有偽造文書相關法律責任。

