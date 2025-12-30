女老師火辣影片破百萬 真實身分是孟子第73代孫女

孟慶而進入大學擔任業界講師。（圖／起而行文化傳媒提供）

創作歌手孟慶而是孟子第73代孫女，今年10月進入醒吾科技大學流行音樂系擔任業界講師，教授兩門微學分課程。近日她在社群平台分享校園日常影片，短時間內吸引近百萬流量，意外掀起高度討論。畫面中孟慶而戴著眼鏡、腳踩過膝皮靴，身穿百褶裙與緊身上衣現身校園，反差造型立刻引爆留言區。

面對突如其來的關注，孟慶而大方回應網友熱情，直言：「不管有沒有畢業，都歡迎大家來旁聽。」但也立刻補充，課堂本質始終擺在第一位，她坦言影視作品中常把老師這個角色浪漫化，但她對教學有非常清楚的界線與原則，「我認為課堂是非常神聖的，也認為自己是一個很嚴格、又有原則的老師。」強調在她的課堂上不允許睡覺，也不能玩電動，對學習態度毫不妥協。

廣告 廣告

孟慶而火辣穿著引發熱烈討論。（圖／起而行文化傳媒提供）

至於當天特別用心的造型，孟慶而也解釋並非刻意吸睛，而是希望用「身教」帶給學生舞台感。孟慶而透露當天是大一新生歌唱比賽，許多學生第一次站上舞台，容易被緊張與壓力淹沒，「我想用一身的打扮告訴學生，在舞台上你就是不能被碾壓的，你就是最閃亮的一顆星。」希望藉此鼓勵學生勇敢發光。

談到身分帶來的影響，孟慶而也直言身為孟子的後代，確實讓自己在教學上多了一份使命感，她希望在課堂中，能培養出許多真正熱愛音樂與藝術的學生，而不只是「完成作業」。若真的讓孟子坐在教室最後一排旁聽，她自信表示：「我相信他應該會以我為榮。」她形容自己是一個認真、嚴格，但同時非常關心學生的老師，只要學生展現強烈的求知欲，她甚至會主動安排一對一教學，希望每一份努力都能被好好對待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平

曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命

曹西平恐成「有名無主屍」！乾兒子求曹家人：讓我好好處理四哥後事