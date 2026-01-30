女老師被砍插管觀察 家人氣憤不解「原諒過又犯案」

台中市 / 綜合報導

昨(29)日遭張姓嫌犯持利器砍傷的李姓土風舞老師，動完手術後已經轉進加護病房，目前插管治療觀察中，她的丈夫跟女兒上午到醫院探望，希望能度過7天關鍵期，女老師家屬說，過去女老師就曾被張姓嫌犯徒手攻擊，當時女老師還一度替他求情，也沒提告，如今竟又遭張姓嫌犯二度蓄意攻擊，讓家屬非常不解跟氣憤。至於雙腿因車禍骨折的張姓嫌犯，在醫院急診室度過一晚，他的爸媽都沒到醫院探望，目前還在等院方安排手術，動完刀後警方才會開始製作筆錄，釐清動機。

帶著被單來到醫院探望，他們是李姓女老師的丈夫跟女兒，李姓女老師昨日上午，遭張姓嫌犯持利器砍傷，緊急送醫動完手術，轉進加護病房觀察，目前仍在插管治療中，要度過7天關鍵期，家人們來到醫院探望，談到張姓嫌犯還是很氣憤。

李老師女兒說：「因為之前他就有對媽媽動過手，就是有給他機會了，所以沒有提告，想說他年輕人，結果這次第二次是這個蓄意。」李老師丈夫說：「(太太)她也拜託過，能不能原諒他(嫌犯)，結果這次變這樣。」李姓女老師過去就曾被張姓嫌犯徒手攻擊，當時還一度幫嫌犯求情沒提告，沒想到會二度遭蓄意攻擊。

記者說：「你好，請問一下有人在嗎。」這裡砍人的張姓嫌犯住家，嫌犯跟爸媽還有哥哥，一家四口同住，但從案發後，警方不斷來住處確認家裡有沒有人，疑似都沒有人回家，就連張姓嫌犯犯案後跑上國道被車撞導致雙腿骨折，躺在急診室一整晚也都沒有看見爸媽的身影，詢問當地里長，張姓嫌犯的爸爸在里內擔任守望相助隊副隊長，媽媽在當地擔任志工，兒子犯下砍人案後，張嫌的爸爸看到群組內在傳相關新聞，一度請人把新聞收回。

三和里長廖顯彬說：「你們(張嫌)有新聞，新聞出來，有一位守望相助隊隊員，把新聞貼在守望相助隊的群組上面，他爸爸打電話給我們社區的總幹事，叫他拿掉，所以我們隊員就把新聞拿下來。」

唯一有到醫院關心的，只有嫌犯的哥哥，但警方詢問哥哥嫌犯的犯案動機，哥哥表示自己也不清楚，至於嫌犯傷勢，台中榮總說，張姓嫌犯雙腿骨折加上全身多處挫傷，目前還在等醫師評估才會開刀，開刀後警方才會開始作筆錄，釐清他真正的犯案動機。

