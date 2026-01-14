女與友吵架 竟抓路邊女童「掐頸拖行」！暴走畫面曝光

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名女子前天（12日）下午與友發生爭執後，突然情緒失控，竟抓住路過的無辜女童掐頸拖行，還好路過民眾及時制止並報警，由隨後趕來的警員制伏後強制送醫，因女童的家長已提出告訴，警方也依法移立偵辦。

桃園警分局表示，本月12日下午16時40分許，一名女子在桃園區大興西路某社區前與朋友發生爭吵衝突後，一時情緒失控突然拉扯路過之國小女學童，並對其掐頸拖行，熱心民眾見狀立即上前救援並向警方報案，由警方啟動快打機制火速趕到現場。

惟該名女子仍不斷對周邊民眾咆哮，警員安撫其情緒無果，為避免其失控行為波及他人及阻止其自傷行為，警員果斷對其進行保護管束，並通知消防救護人員到場將其送醫治療，另進行兒少保護及校園安全通報。

由於被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，警方已依規定受理並移請桃園地方檢察署偵辦。

警方強制送醫。桃園警分局提供

