女與家人吵架怒「推倒瓦斯桶」 氣體洩一度鬧驚慌

台中市 / 綜合報導

台中巷弄出現驚險畫面，一名黑衣女子凌晨4點多，跑到北屯一處住宅社區巷子，疑似惡意推倒瓦斯桶後閃人，瓦斯桶接頭斷裂造成外洩，巷子裡冒出陣陣白煙，幸好沒有釀成傷亡，當地民眾透露，女子經常和家人發生爭吵，這次甚至推倒鄰居的瓦斯桶洩憤，危險的行為，讓街坊鄰居頭痛不已。

凌晨4點多，天都還沒亮，一名黑衣女子從台中北屯區一處巷子走出來，下一秒巷子裡就冒出大量白煙，而且瀰漫整個巷子口，但是女子完全不理會，快步離去。

廣告 廣告

鄰居：「就是瓦斯的味道，怎麼可以這樣，這很危險，萬一有人點火或怎麼樣，會發生火災。」

由於這裡是住宅區的窄巷子，又發生在凌晨睡覺時間，瓦斯桶斷裂後，瓦斯不斷外洩，有任何火源可能就會引發火災，幸好沒有釀成傷亡，住戶調出監視器畫面，赫然發現是黑衣女子所為，而女子的母親，在她推倒瓦斯桶後，還從後方追了出來。

鄰居：「很愛吵架，常和她母親吵架，最近很少回來，所以這次回來，我不知道她有回來。」當地民眾透露，女子經常和家人吵架，這次推倒瓦斯桶，把大家都嚇壞了，趕緊向警方報案。

當地里長賴進堂：「我們是比較擔心說，像這種不定時炸彈的話，尤其像這個巷子這麼小，如果說萬一瓦斯著火或怎麼樣的話，那可能大家會非常的危險。」

儲放瓦斯桶的防火巷，不到60公分，要是起火延燒，後果難以想像，不少人認為女子的行為涉及公共危險罪，警方初步了解，女子因為家庭糾紛，涉嫌推倒鄰居瓦斯桶洩憤，幸好無人受傷，依刑法最重可處3年徒刑，女子的行為，讓街坊鄰居人心惶惶。

原始連結







更多華視新聞報導

惡意推倒中壢路邊34輛機車 警逮嫌毀損罪送辦

八旬翁路過遭推倒傷重不治 嫌稱：他調戲女友

高雄民宅瓦斯桶深夜冒火 消防冒險拖出未釀傷亡

