女藏毒攔查不停二度衝撞警車 警開8槍逮人

馬路中央白色休旅車車頭全毀，車殼掛在一邊搖搖欲墜。（圖／東森新聞）





桃園一名女駕駛因為在路口違規迴轉，遭警方攔查不停，沿路危險駕駛，還衝撞員警兩次。警方為了制止女子的瘋狂行徑，對她的車輪前後開了8槍，才將人攔下。沒想到警方在她的車上搜出安非他命、海洛因、喪屍煙彈等多種毒品，當下立刻被警方逮捕。

馬路中央白色休旅車車頭全毀，車殼掛在一邊搖搖欲墜，而一旁的警車車身也有明顯擦撞凹痕。原來雙方在馬路上進行了一場激烈追逐，甚至連開8槍。

肇事的46歲許姓女駕駛被警方從車上拖了下來，絲毫沒有反抗，表情明顯恍惚。原來今（24）日下午在桃園三民路與自強路上，許姓女駕駛一開始違規迴轉，被警方攔查不停，沿路危險駕駛 ，警方為了制止女子的瘋狂行徑，朝她的車輪前後開了8槍。

然而在逮捕的過程中，女子開車衝撞警方兩次，導致一名員警胸部大力撞擊方向盤，倒在馬路上，表情痛苦。由於附近民眾不斷聽到槍聲，還以為是員警中彈。

目擊民眾：「警察在追白色的休旅車，然後後來停了之後，然後才有槍聲。他有用那個警棍去破她的駕駛座的窗戶，像我們放炮這樣蹦！蹦！她車上有磅秤也有毒品，剛剛都放在那邊。」

而警方在女子車上搜出海洛因、安非他命、K他命、喪屍菸彈等多種毒品，立刻將人逮捕，只是追捕過程中，因緊急煞車破窗逮人，害兩名員警頭部、手部擦挫傷，甚至連開8槍的大陣仗，也嚇壞附近民眾。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

