女藝人登《大集合》首度拿獎金！她被虧「搞不清狀況」 阿翔驚吐：來8年了

四季線上／陳軒泓 報導

《綜藝大集合》最新一集以舞蹈熱鬧開場，主持人胡瓜提到，這回邀請到一群跳舞實力堅強的團隊，齊聚此地和大家一起玩遊戲，結果話一說完，籃籃馬上號召啦啦隊女孩來賓們走到鏡頭前熱舞，卻讓胡瓜看得相當傻眼，當場大吹口哨制止他們，還因此偷虧籃籃太愛出風頭，最後才得知原來胡瓜想要介紹的是由長輩群組成的舞蹈團體，而平時找到機會就想秀舞技的籃籃一聽到「樂齡組」要帶來表演，就乖乖地回到主持崗位，還被賴慧如笑嗆聽到「樂齡」的關鍵字就不敢出頭，讓籃籃哭笑不得認了。

籃籃揪啦啦隊跳舞

接著藝人與民眾分組進行趣味十足的舞蹈記憶考驗，遊戲開始前胡瓜提議找會跳舞的男藝人擔任出題者，隨後分別派出田舞陽、Terry 江振愷和阿翔，而在缺少一名關主的情況下，胡瓜自告奮勇表示由他來補位，還聲稱自己是「舞王中的舞王」，而上場進行舞蹈接力賽時，身為第一棒的他負責發想舞蹈動作，卻在跳完之後笑稱忘記剛才的動作，讓遊戲差點玩不下去，場面爆笑不斷。

胡瓜跳舞跳到忘記

另外一項遊戲則抓緊蛇年的尾巴，邀請觀眾一起玩「小龍咕溜咕溜」，參賽者如蛇一般紐曲身體鑽洞前進，其中由大飛和啦啦隊小映為一組進行比賽，過程中二人接連搞錯行走方向，還導致身體呈現不正常彎折動作，荒謬行徑惹全場爆笑，雖然過程中出現小插曲，不過他們仍是遊戲冠軍。事後主持群回顧二人的表現時，小映的神情卻十分恍惚，遭人虧還搞不清楚狀況，阿翔也笑她來了節目8年，第一次拿到獎金，呆傻的表現令人莞爾。

小映拿獎金，被笑搞不清楚狀況

《綜藝大集合》完整版線上看 https://pse.is/8ma8me

