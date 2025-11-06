女藝人經期紊亂！醫揭「泌乳激素過高」是禍首 干擾排卵恐致不孕
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】近日藝人賴慧如因經期紊亂就醫，檢查後發現是泌乳激素過高導致無法排卵。婦產專科沈思佑醫師指出，許多女性將月經不準視為小問題，但其實這往往是身體發出的警訊。泌乳激素失衡是導致月經不規則、排卵障礙與不孕症的常見內分泌問題之一，即使沒有在哺乳期，也可能因為泌乳激素過高，導致整個生殖系統停擺。
泌乳激素分泌 干擾排卵機制
沈思佑醫師表示，泌乳激素由腦下垂體分泌，正常情況下主要用於刺激乳汁分泌。然而當濃度異常升高時，會抑制促濾泡激素（FSH）與黃體生成素（LH）的分泌，使卵泡無法成熟、排卵停止，進而導致月經紊亂或停經。臨床上，高泌乳素血症患者常出現月經稀少、乳頭溢乳、不孕或性慾降低等狀況。
沈思佑醫師補充，造成泌乳激素升高的原因很多，除了腦下垂體微腺瘤外，也可能與甲狀腺功能低下、慢性腎臟病、某些抗精神病或抗憂鬱藥物有關；壓力、睡眠不足等生活因素也可能短暫提高泌乳激素濃度。
及時檢查治療 重建生育能力
沈思佑醫師進一步解釋，診斷高泌乳素血症的第一步是血液檢測泌乳素濃度。若濃度輕度升高（25-40μg/L），應重複檢測以排除壓力或脈衝性變化影響；接著再排除懷孕、哺乳及其他內分泌疾病或藥物影響。如果持續異常，則會安排影像檢查（如MRI）確認是否為腦下垂體病變。
治療方面，第一線藥物為多巴胺致效劑，可有效抑制泌乳激素分泌，使月經與排卵恢復。沈思佑醫師說明，約8成患者在治療後可在3至5個月內恢復規律排卵，順利重建生育能力。
沈思佑醫師強調，泌乳激素過高通常可透過藥物控制與生活調整改善，「最怕的是拖延」。若出現月經不規則、乳汁分泌、不孕或性慾下降等症狀，應儘早就醫檢查。保持規律作息、管理壓力與充足睡眠，也有助於荷爾蒙平衡。泌乳激素過高不是罕見疾病，重點是早發現、早治療，身體其實有能力恢復平衡，也能重新擁抱生育的希望。
