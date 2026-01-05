女藝人被爆料「車上活春宮」2經紀人開車逼看全程

根據韓國媒體Channel A報導，朴娜勑的前經紀人於2025年12月18日向首爾地方雇用勞動廳江南分局提交陳情書，內容詳細描述了這位曾獲百想藝術大賞與MBC演藝大賞的女諧星在工作期間的脫序行為。

申訴書指出，事發當時經紀人正在駕駛座執勤，朴娜勑卻無視員工存在，直接在後座與一名男性友人發生性行為。由於車內空間的封閉特性，經紀人根本無法迴避或離開座位，被迫在極度不願的情況下，從視覺與聽覺上感知整個過程。申訴書強調，朴娜勑利用雇主身分，在工作場所對下屬構成嚴重的職場性騷擾。

更令人震驚的是，朴娜勑在激戰過程中動作過於激烈，反覆用力踢踹駕駛座的椅背，導致車身劇烈搖晃。正在開車的經紀人受到嚴重干擾，差點引發大型交通事故，處於極度危險的狀況。

此事件爆發後，2023年的一段網路傳聞再度被翻出。當時韓網論壇瘋傳某醫院護士目擊朴娜勑與《我獨自生活》節目成員成勛，因性行為時發生陰道痙攣導致拔不出來，被緊急送往延世大學世福蘭斯醫院急診室。雖然雙方經紀公司當時已嚴正否認並對造謠者提告，但隨著車震申訴書內容曝光，網友紛紛對照兩起事件的相似性，成勛的名字因此登上熱搜。

現年40歲的朴娜勑近期爭議不斷。她被控長期濫用職權，要求經紀人24小時待命處理與工作無關的私事，甚至拿酒杯砸傷不願喝酒的經紀人，涉嫌職場霸凌。此外還捲入「打針阿姨」事件，在非醫療場所接受注射，涉嫌違反醫療法。

目前朴娜勑已宣布無限期暫停演藝工作，退出《我獨自生活》、《驚人的星期六》等常駐節目。她反擊控告兩名經紀人恐嚇勒索與業務侵占，聲稱相關指控是為了索要高額金錢。前經紀人則已向法院申請對朴娜勑位於梨泰院、價值約1億韓元的房產進行假扣押獲准，並以特殊傷害等罪名正式向警方報案。勞動部門將於1月前傳喚前經紀人進行調查，朴娜勑方面則未做出回應。

