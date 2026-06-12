女藝人遭性侵 119報案 前三立副總之子被起訴

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三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆，遭女藝人指控下藥性侵及偷拍。台北地檢署12日依強制性交罪起訴龔男。（本報資料照片）

三立電視台前資深副總龔美富兒子龔益霆，遭女藝人指控在去年8月友人聚會後涉嫌下藥性侵及偷拍，台北地檢署依台北市消防隊報案紀錄、相關通訊軟體對話及證人證詞，證明女藝人受害後曾向119報案求助，並向證人訴說遭龔性侵，認定龔男性侵事證明確，12日依強制性交罪起訴龔男。

至於女藝人指控龔涉嫌下藥、偷拍，檢方函調當天台北市消防隊報案紀錄，119確曾接獲女藝人求助電話，但她未搭救護車就醫驗傷，無法證明遭下藥迷昏，且檢方2度將龔男手機送鑑定，也未發現偷拍性影像，指控下藥、偷拍事證不明，無法追究相關刑責。

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被害女藝人去年8月在網路發文，指稱有女性臨時演員遭龔男下藥侵犯，因她頻繁在網路社群發文，引發關注，直到9月龔發文指出，他與女藝人前年10月交往，去年8月31日分手。女藝人從吹哨者變成被害人，坦承擔憂遭龔報復。

被害女藝人去年9月自曝她在去年8月16日深夜參加友人聚會後，因身體不適提前離開，前男友龔益霆尾隨她回家，疑似在幫她拿宿疾藥物時偷換成鎮定劑，她吃藥後昏沉無力，醒後驚覺遭性侵，並懷疑龔偷拍並上傳雲端備份。

女藝人先向士林地檢署提告，士檢認無管轄權，移轉北檢指揮台北市婦幼警察隊偵辦，檢警去年9月15日搜索約談龔男，檢方訊後諭知龔100萬元交保，限制出境出海，並要求2年內禁止恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤被害人。

據了解，龔男否認下藥性侵、偷拍，但檢方依女藝人事後以通訊軟體傳訊質問當天參加聚會的友人、龔男，及向友人訴說自身遭遇的對話紀錄，傳喚3名友人作證，加上119救護紀錄顯示當時女藝人確實身體不適且服藥，檢方認定龔男涉嫌違反女藝人意願發生性關係，涉犯強制性交罪，依法起訴。