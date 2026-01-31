女藝人遭「性愛恐嚇」！噁男私訊：晚上來高雄旅館我想X妳 下場曝光

社會中心／陳韋劭報導

高雄一名蔡姓男子迷戀上某位台灣女藝人，透過臉書傳送「想邊吃奶邊X妳」、「晚上來高雄旅館我想X妳」等訊息騷擾、恐嚇對方，女藝人心生畏懼，向新北市警局報案提告。高雄地院審理時，蔡男坦承犯行，被依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，2024年8月10日至9月27日間，蔡姓男子用其名下手機門號所綁定的臉書帳號「李進益」，以私訊方式接續向女藝人傳送「想邊吃奶子邊X妳」、「好身材回臺灣晚上來高雄旅館（傳簡訊）給我，我想X妳」、「好想躺著吃XXX的奶邊頂XXX用力射精，啊～嘶～」、「精水全部射入XXX的子宮裡」、等文字訊息。

女藝人心生畏懼，向新北市警局報案提告，警方追查出蔡男人在高雄，高雄地檢署偵結，蔡男對犯罪事實坦承不諱，事證明確，依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

高雄地院審理後，認為蔡男因喜愛告訴人的表演才華成為其粉絲，本應注意彼此間交流分際與界限，卻不思尊重對方，多次透過臉書私訊方式，反覆對她恐嚇，致使其心生畏懼並影響其日常生活，網路暴力顯然逾矩，不宜寬貸。

法官考量蔡男犯後坦承犯行，以及他的犯罪動機與家庭狀況、告訴人表達不願和解等一切情狀，依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，1仟元折算1日。

