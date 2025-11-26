女衝好市多黑五「躲貨架露胸拍照」 業者怒喊報警：禁止再入場

台北市 / 武廷融 綜合報導

台灣好市多「黑色星期五」購物節24日開跑，優惠價格吸引許多會員湧入消費。不過卻有一名擁有上萬粉絲、時常po出各種裸露照的「網黃」混進賣場內掀開上衣拍照，並上傳社群平台。對此，好市多今(26)日回應，針對不當行為，將禁止該女子再進入賣場，而若相關情節查證屬實，將移請警方偵辦，呼籲會員共同維護良好消費環境。

這名女子在X上擁有超過30萬名粉絲，時常po出各種裸露照，俗稱為「網黃」。不料她竟然在台灣好市多的「黑色星期五購物週」，跑到賣場寵物食品區的貨架上，掀開上衣裸露胸部拍下照片，並上傳至X稱「把自己賣掉」，引發熱議。

廣告 廣告

對此，好市多今日回應，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。「針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。」好市多也強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

原始連結







更多華視新聞報導

Lululemon提告好市多 控販售「廉價山寨版」服飾

買到煮過的香菇？美式賣場「盒裝疑受潮」退費處理

與家樂福.全聯搶外送大餅！ 好市多「打破會員制」拚外送

