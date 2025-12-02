「女裝電商霸主」毆打運將！不滿被告醫院外「堵人」再打 100萬交保

記者楊佩琪／台北報導

被稱為「台灣女裝電商霸主」，創立PAZZO等數十個品牌的成衣大廠「美而快」董事長廖承豪，日前因與計程車運將發生爭執，被控與助理一同痛毆運將。運將報警驗傷離開醫院後，竟又被廖男的友人在醫院外毆打。台北地檢署1日傳喚廖男到案，訊後依涉犯妨害秩序、傷害等罪，諭令100萬元交保。

42歲的廖承豪出身台北市知名成衣商圈五分埔，2010年起，陸續創立PAZZO等數十個女裝電商品牌，被喻為「女裝電商霸主」。而他的「美而快」集團也將開起實體店面，更積極異業結盟跨界擴展。

品牌持續攻城掠地，不過11月間，廖承豪不滿林姓運將拒絕再將他載到其他地點，雙方發生口角。廖男與助理在台北市復興南路下車後，竟動手毆打運將。事後運將報案、提告，雙方在派出所製作筆錄完，林姓運將轉到附近醫院驗傷，沒想到廖男找了4、5個友人等在醫院外，見林姓運將出現，上前圍毆一頓，林姓運將再次報案。

警方追查發現，醫院外圍毆林姓運將的人，皆受廖男委託。台北地檢署1日傳喚廖承豪到案，認廖男涉犯傷害、妨害秩序等罪，訊後諭令100萬元交保。

