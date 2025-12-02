「女裝電商霸主」涉毆運將 單日銷售額曾破千億

台北市 / 綜合報導

「美而快服飾集團」的廖姓董事長，涉嫌毆打計程車司機，引起軒然大波。畢竟美而快，是台灣唯一上櫃的女裝電商集團，廖董更被譽為「台灣女裝電商霸主」。他除了創立知名品牌PAZZO，還透過「網紅經濟」的商業模式，在零售戰場打下大片江山；如今爆出醜聞，重創過往形象。而說到台灣網拍界，許多人會想起「東京著衣」。當初藉由平價的流行服飾，快速崛起、還成功進軍海外，但後來因為創辦公司的夫妻檔，爆發經營權之爭，最終黯然殞落。

緊貼流行款式多樣，知名女裝品牌PAZZO熱門產品年銷量，甚至高達30萬件，由上櫃公司美而快創辦董事長廖先生，出身五分埔成衣商圈，16歲就開始工作，從店員做起，後來帶領美而快，在兵家必爭的零售業殺出重圍，像是讓單日銷售額突破千萬台幣。

廖董剛進軍電商時，Yahoo和Google兩大入口網站，稱霸全台網路流量，但社群媒體崛起後，看準碎片化和分眾化趨勢，廖董開創「網紅經濟」，靠高聲量名人，幫忙衝高流量，進而變現。

YOUTUBER韓勾ㄟ金針菇VS.黃大謙說：「我們今天穿的衣服，全部都是這次我們兩個人的PAZZO聯名，欸這很好看吧。」不過8年內，廖董投資了80個部落客，一度只留下30人，失敗率超過六成，因此也嘗試過用實體快閃店突破瓶頸，但如今廖董涉嫌毆打計程車司機，恐怕會大傷品牌形象。

東京著衣內部會議(2014)說：「(我們業績)又創新高了，然後請大家給自己一個愛的鼓勵。」而說起全台網購女裝，曾經的霸主就是東京著衣，2004年創立品牌，當時全盛時期，平均每五秒就能賣出一件衣服，最高峰年營業額飆破20億元，還成功進軍海外，訂單遍布25個國家，但是創辦人夫婦，離婚後互相控訴，還爆發經營權之爭，品牌被轉手後，還負債1.1億元，最終黯然殞落。頻頻創造奇蹟的台灣女裝電商，如何守住大片江山，成為領導者的共同課題。

