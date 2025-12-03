「女裝電商霸主」2度打運將百萬交保！發聲道歉自曝「整臉黑青照」

PAZZO董座廖承豪曝自己臉上的傷勢和驗傷單，對於做了不良示範致歉。（圖／翻攝畫面）

上櫃成衣大廠「美而快」（5321）董事長廖承豪日前因涉嫌傷害及妨害秩序等罪遭起訴，經法院裁定以100萬元交保。廖承豪隨即發表聲明向社會大眾致歉，並澄清此案與集團旗下所有公司的財務及業務經營無關，各品牌營運一切正常，他也自曝整臉「黑青」的照片跟驗傷單。

PAZZO董座廖承豪自曝傷勢照，也對做了不良示範道歉。（圖／翻攝畫面）

廖承豪在聲明中坦承，因個人行為占用司法及社會資源，深感後悔與抱歉，認為自己做了不良示範。他表示基於偵查不公開原則，目前無法詳細說明案情細節，將靜候司法調查結果，並願意承擔所有責任。

PAZZO董座廖承豪曝光自己的驗傷單。（圖／翻攝畫面）

對事發經過他也提出自己的版本，表示當晚是跟同事共乘Uber計程車欲前往其他地點，但遭運將拒載。下車時，運將突然大聲質問「（門）關那麼大力幹嘛！」並衝向同事，雙方隨即爆發激烈口角。廖承豪表示，他原本試圖從中勸架，不料反而遭到運將攻擊導致受傷，目前已對該運將提起傷害告訴。

運將遭毆後在騎樓連滾帶爬。（圖／翻攝畫面）

美而快集團旗下擁有PAZZO等數十個女裝品牌，有「台灣女裝電商霸主」之稱，此次事件是否影響品牌形象，各界持續關注。

「女裝電商霸主」廖承豪。（圖／翻攝美而快官網）

嫌犯毆打運將後逃離現場。（圖／翻攝畫面）

