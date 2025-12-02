女裝電商霸主PAZZO董座被控毆打運將交保 發聲道歉曝引發衝突主因

記者楊佩琪／台北報導

PAZZO董座廖承豪曝自己臉上的傷勢和驗傷單，對於做了不良示範，至上歉意。（圖／翻攝畫面）

有「台灣女裝電商霸主」之稱，創立PAZZO等數十個品牌的上櫃成衣大廠「美而快」（5321），董事長廖承豪被控毆打計程車運將，被依傷害、妨害秩序等罪100萬交保。對此，廖承豪強調，對於自己的不良示範，向社會大眾致歉，也強調與集團旗下所有公司之財務、業務經營無關，公司營運正常，但也表示，當時因運將和同事發生衝突，他曾試圖勸架反被打傷。

廖承豪表示，因個人行為占用到司法及社會資源，實是不良示範，他感到相當後悔並深感抱歉，基於偵查不公開，他現在暫時無法具體說明案情，會靜待司法調查結果，並勇於承擔一切責任。

不過廖承豪也表示，事發當晚，他和同事共同搭乘UBer計程車原本要前往另一個地點，但運將拒絕，下車時且突然大聲「（門）關那麼大力幹嘛！」並衝向同事，2人因此爆發激烈爭執。

過程中他曾試圖上前勸阻，反遭到對方毆打，他的臉部、手、腳都被打傷，事後也對該名運將提起傷害告訴。

