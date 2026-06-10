女角身材不能太辣？遊戲開發者證實：微軟XBOX不想要性感又豐滿的女性

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Xbox 發行的遊戲《午夜以南》（South of Midnight），其開發團隊美術人員 Anima Lunae 最近公開證實，微軟高層在遊戲開發中並不喜歡身材曲線明顯或豐滿的女性角色，會要求開發者避開這些內容。

XBOX 遊戲項目開發者出面證實，微軟對角色設計確實有要求。（圖源：午夜以南）

Anima Lunae 表示他曾參與過 XBOX 的幾個項目開發，可以證實微軟要求開發者避開身材性感女性的消息都是真的。而他本人過去就曾在社群平台上曬出自己私下製作的火辣身材版《古墓奇兵》蘿拉 3D 角色，可以說證明了自己是會設計性感類型的女性角色。

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事實上，微軟近幾年確實來大力推動「遊戲平權與包容性框架」，並由 XBOX 遊戲內部專門負責人主導。過去也曾被發現，官方有一個面向開發者的開發指南，提出多項自我審查問句，像是「是否在程式碼或設計中引入不必要的性別障礙」、「女性角色是否穿著符合任務的服裝與護甲」，以及「角色是否擁有誇張的身體比例」等。

許多老玩玩家也回憶起，西方遊戲工作室過去幾年開始避諱設計「性感的女性角色」，刻意把角色外型平庸化，反而矯枉過正的扼殺了創作者的藝術自由，讓女性角色外觀單一化，難以呈現多元的女性美感。

社群中不少言論更直接將矛頭指向微軟近年強調的 DEI（多元、平等與包容）政策，批評就是這些內容才讓 XBOX 失去原有的粉絲和市場競爭力，呼籲新上任的 Asha Sharma 重新檢討這些開發框架。