女訂炒飯外送備註「3符號」！害慘老闆差點睡公園 網笑歪連刷：加爆

生活中心／羅欣怡報導

有女網友透過平台點炒飯，備註附上3顆愛心，差點引發老闆家庭革命。（示意圖／資料畫面）

外帶平台普及，也改變了民眾的點餐模式。一名炒飯業者在社群平台發文，表示日前收到一張訂單，女客人點了羊肉炒飯，還有額外的客製化要求，最後還附上「3個符號」，結果慘被老闆娘質問、甚至差點去睡公園，貼文曝光後，網友們紛紛亂入，狂刷愛心。

餐廳業者在Threads上發文，一名女消費者在外送平台上點餐，並備註：「羊肉炒飯不要加任何蔬菜～～～謝謝您❤❤❤」，沒想到最後這三個愛心符號，直接害慘了老闆。

老闆感嘆，「如果妳以後還想吃到我的炒飯，請不要再留愛心了，算我求妳了」，強調訂單備註就算沒加愛心符號他也都會看，並透露老闆娘見狀後還質問這是誰，害他晚上差點被趕出去睡公園。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛亂入留整排愛心「老闆您昨晚炒飯太厲害了」、「明天訂一個備註『我的炒飯一定要用愛炒哦』」、「可惡離我太遠了，是我一定打，老闆是我，記得哦～老樣子，人家最喜歡你煮的了」、「老闆羊肉炒飯不要羊肉不要炒飯，單純想給你。」

